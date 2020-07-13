Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины по предложению президента Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада не будет переносить дату местных выборов из-за эпидемии коронавируса. Он также рассчитывал, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября. По закону парламент отдельным постановлением назначает дату проведения местных выборов. Рада на внеочередном заседании в понедельник планировала назначить дату выборов.

"Президент направил в Верховную раду письмо с тем, чтобы с сегодняшней повестки дня убрать законопроекты 3908 (о назначении выборов – ред.)", - сказал представитель Зеленского в Раде, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, выступая в парламенте.

Согласно постановлению, выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе. Выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом при выполнении ряда условий, в частности прекращения "временной оккупации и вооруженной агрессии" РФ.

В то же время депутаты на заседании в понедельник перенаправили почти 1,3 миллиарда гривен (около 48 миллионов долларов) на проведение выборов. Средства перенаправили из фонда по борьбе с коронавирусом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.