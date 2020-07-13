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Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:46
ситуация на украине
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ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине

15:46 13.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада не будет переносить дату местных выборов из-за эпидемии коронавируса. Он также рассчитывал, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября. По закону парламент отдельным постановлением назначает дату проведения местных выборов. Рада на внеочередном заседании в понедельник планировала назначить дату выборов.
"Президент направил в Верховную раду письмо с тем, чтобы с сегодняшней повестки дня убрать законопроекты 3908 (о назначении выборов – ред.)", - сказал представитель Зеленского в Раде, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, выступая в парламенте.
Согласно постановлению, выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе. Выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом при выполнении ряда условий, в частности прекращения "временной оккупации и вооруженной агрессии" РФ.
В то же время депутаты на заседании в понедельник перенаправили почти 1,3 миллиарда гривен (около 48 миллионов долларов) на проведение выборов. Средства перенаправили из фонда по борьбе с коронавирусом.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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