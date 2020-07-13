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В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
Количество обращений от предпринимателей Москвы в период пандемии возросло в пять раз, часть из них была связана с регулированием дистанционной работы, сообщила РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:48
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, единая россия, москва, общество

В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену

15:48 13.07.2020
99
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Количество обращений от предпринимателей Москвы в период пандемии возросло в пять раз, часть из них была связана с регулированием дистанционной работы, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
"У нас общее количество обращений предпринимателей увеличилось в период пандемии в пять раз, такого никогда не было. И большой блок вопросов от отраслевых бизнес - объединений и от отдельных предпринимателей связан с пробелами в российском трудовом праве в части регулирования дистанционной занятости",- сказала Минеева в ходе круглого стола о законодательном регулировании дистанционной работы в РФ.
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Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Также документ регулирует время работы и отдыха сотрудника на дистанционной работе, вопросы, связанные с сохранением заработной платы, обеспечением рабочего места сотрудника и ведением электронного документооборота.
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