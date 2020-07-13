https://ria.ru/20200713/1574282805.html
В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
Количество обращений от предпринимателей Москвы в период пандемии возросло в пять раз, часть из них была связана с регулированием дистанционной работы, сообщила РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:48
2020-07-13T15:48
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
единая россия
москва
общество
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https://ria.ru/20200608/1572648397.html
https://ria.ru/20200608/1572606609.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574132119_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1ead390903ebbfde25d34b41d43c8702.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, единая россия, москва, общество