В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену

"У нас общее количество обращений предпринимателей увеличилось в период пандемии в пять раз, такого никогда не было. И большой блок вопросов от отраслевых бизнес - объединений и от отдельных предпринимателей связан с пробелами в российском трудовом праве в части регулирования дистанционной занятости",- сказала Минеева в ходе круглого стола о законодательном регулировании дистанционной работы в РФ.