Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения при обстрелах территории Армении с азербайджанской стороны, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.
"Трое армянских военнослужащих получили очень легкие осколочные повреждения, их даже ранениями назвать трудно. Жизни военных ничего не угрожает", - сказала Степанян.
Ранее она заявила, что во время обстрела были легко ранены служащие на приграничном блокпосту двое полицейских.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.