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Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
Капитан-механик судна "Самара" Антон Хабаров рассказал в суде по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, как обнаружил в канале тело Анастасии... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:33
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки

15:33 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Капитан-механик судна "Самара" Антон Хабаров рассказал в суде по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, как обнаружил в канале тело Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, судно 9 ноября совершало рейс по уборке мусора. В районе Крюкова канала был найден серый мешок, перевязанный веревкой, его подняли на борт.
"Мешок вскрыл матрос Гоша Сиротченко. Там был другой белый мешок, как из-под сахара, увидел красные пятна и отказался продолжать. Дальше раскрывал пакет я... Я посмотрел и понял, что это тело без конечностей, мужчины или женщины — непонятно, там не видно было", - сказал свидетель Хабаров.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
6 июля, 15:25
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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