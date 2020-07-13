Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки

По его словам, судно 9 ноября совершало рейс по уборке мусора. В районе Крюкова канала был найден серый мешок, перевязанный веревкой, его подняли на борт.

"Мешок вскрыл матрос Гоша Сиротченко. Там был другой белый мешок, как из-под сахара, увидел красные пятна и отказался продолжать. Дальше раскрывал пакет я... Я посмотрел и понял, что это тело без конечностей, мужчины или женщины — непонятно, там не видно было", - сказал свидетель Хабаров.