https://ria.ru/20200713/1574281238.html
СК завел дело после разгрома строителями Амурского ГПЗ офиса подрядчика
Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено после того, как строители-иностранцы на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) разгромили офис... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:28
2020-07-13T15:28
амурский гпз
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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амурский гпз, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости.
Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено после того, как строители-иностранцы на Амурском газоперерабатывающем заводе
(ГПЗ) разгромили офис компании-подрядчика, предварительно установлено, что люди требовали увеличения заработной платы, сообщает прокуратура Приамурья.
Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах видно, как толпа мужчин в спецодежде и касках идут по коридорам офисного здания и с криками и руганью крушат мебель.
Как сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре АГПЗ, участники инцидента задержаны правоохранителями, причина произошедшего - "финансовые претензии ряда сотрудников к руководству подрядной организации".
"Предварительно установлено, что работники ООО "Ренейсанс Хэви Индастрис" собрались на строительной площадке с требованиями об увеличении заработной платы. Прокуратура даст оценку соблюдению строительной организацией трудовых прав рабочих. ...В связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий Свободненский городской прокурор руководителям организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ, внес представления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)",- сообщает надзорное ведомство.
Прокурор Свободного изъял уголовное дело и передал его в СК
по Амурской области
, прокуратура взяла расследование на особый контроль.