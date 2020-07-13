СК завел дело после разгрома строителями Амурского ГПЗ офиса подрядчика

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено после того, как строители-иностранцы на Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено после того, как строители-иностранцы на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) разгромили офис компании-подрядчика, предварительно установлено, что люди требовали увеличения заработной платы, сообщает прокуратура Приамурья.

Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах видно, как толпа мужчин в спецодежде и касках идут по коридорам офисного здания и с криками и руганью крушат мебель.

Как сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре АГПЗ, участники инцидента задержаны правоохранителями, причина произошедшего - "финансовые претензии ряда сотрудников к руководству подрядной организации".

"Предварительно установлено, что работники ООО "Ренейсанс Хэви Индастрис" собрались на строительной площадке с требованиями об увеличении заработной платы. Прокуратура даст оценку соблюдению строительной организацией трудовых прав рабочих. ...В связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий Свободненский городской прокурор руководителям организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ, внес представления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)",- сообщает надзорное ведомство.