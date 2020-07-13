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СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:15
ситуация на украине
служба безопасности украины
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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60
ситуация на украине, служба безопасности украины, закарпатская область, венгрия, украина, в мире

СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны

15:13 13.07.2020 (обновлено: 15:15 13.07.2020)
1950
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"Контрразведчики СБ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщается на сайте ведомства.
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Участникам группы грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, отметили в пресс-службе.
Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты "разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора". Согласно ему в 1920 году от Венгрии отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.
В рамках уголовного дела сотрудники СБ задокументировали, что представители иностранных организаций привлекли гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.
"Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций", - уточнили в ведомстве.
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5 октября 2019, 12:35
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Ситуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныЗакарпатская областьВенгрияУкраинаВ мире
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