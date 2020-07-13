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Уральские медики не выявили серьезных побочных эффектов у "Триазавирина"
Серьезных противопоказаний у российского противовирусного препарата триазавирин при лечении коронавируса на Урале не выявлено, сообщила журналистам в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:12
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, евгений куйвашев, российская академия наук, общество

Уральские медики не выявили серьезных побочных эффектов у "Триазавирина"

15:12 13.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапсулы лекарства "Триазавирин"
Капсулы лекарства Триазавирин
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Серьезных противопоказаний у российского противовирусного препарата триазавирин при лечении коронавируса на Урале не выявлено, сообщила журналистам в понедельник ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для проведения клинических испытаний триазавирина на предмет его эффективности для лечения коронавируса.
"По тому, какие данные мы получаем от медицинских работников, применяющих препарат в 40-й больнице, там, где красная зона, и в очагах коронавируса, большинство переносят этот препарат благополучно. Серьезных противопоказаний мы не обнаружили, препарат безопасен. Но есть у некоторых людей определенные жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому мы еще эти исследования будем продолжать и будем информировать обо всех возможных побочных реакциях. Это законы всех клинических исследований", - сказала Ковтун.
Она добавила, что у экспертов накоплен сейчас опыт применения препарата off-label – то есть по клиническим показаниям.
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"И мы имеем уже позитивный опыт. Хотя этот препарат апробирован при гриппе, он прошел все стадии клинического исследования. Но у него нет нового качества в инструкции – безопасность при применении при коронавирусной инфекции. Поэтому мы эти исследования обязательно проведем. Я думаю, что до конца этого календарного года мы уже сможем выдать результаты по безопасности и клиническому эффекту", - отметила Ковтун.
По ее словам, исследования будут вестись по двум направлениям – профилактика среди медицинских работников в случае контакта с инфекцией и эффективность лечения при легких формах коронавируса.
Ранее сообщалось, что триазавирин заинтересовал китайских специалистов, они испытывают его на предмет возможности применения для лечения коронавирусной инфекции. Ведущие специалисты Российской академии наук в области биомедицины также заявляли, что вопрос возможной эффективности применения триазавирина для лечения коронавирусной инфекции заслуживает обсуждения с министерством здравоохранения РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвгений КуйвашевРоссийская академия наукОбщество
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