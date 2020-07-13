Милонов попросил губернатора Петербурга смягчить закон о "наливайках"

Ранее заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к "закону о наливайках", который запрещает работу баров площадью до 50 квадратных метров.

"Небольшие рестораны и бары стали неотъемлемой частью городской культуры наряду с полюбившимися ленинградцам-петербуржцам пышечными. Туристы из всех регионов нашей Родины и из-за границы приезжают в Санкт-Петербург, чтобы насладиться особым петербургским духом этих заведений. Можно утверждать, что петербургские малые рестораны и бары (ведущие свою деятельность в соответствии со всеми законами и требованиями) стали новой европейской достопримечательностью, привлекающей дополнительные средства в городской бюджет", - пишет в своем обращении Милонов, который представляет в Госдуме Санкт-Петербург.

Он также отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по малому и среднему бизнесу Петербурга. Как пишет Милонов, многие предприятия и организации понесли серьезные убытки владельцы и сотрудники этого бизнеса оказались в тяжелом положении.

"В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о смягчении или даже наложении моратория на предлагаемый законодательным собранием законопроект - принятие этого документа (в нынешнем виде) повлечет свертывание уникального ресторанного кластера, что негативно скажется на имидже города, а также оставит без работы тысячи граждан Санкт-Петербурга, добросовестно выполняющих свою работу. Это станет болезненным ударом по экономике родного Санкт-Петербурга, пережившего эпидемию", - говорится в письме депутата.