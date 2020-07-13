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Милонов попросил губернатора Петербурга смягчить закон о "наливайках"
Депутат Госдумы Виталий Милонов просит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова смягчить закон о борьбе с "наливайками" или наложить на него мораторий,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:07
виталий милонов
госдума рф
александр беглов
санкт-петербург
общество
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виталий милонов, госдума рф, александр беглов, санкт-петербург, общество

Милонов попросил губернатора Петербурга смягчить закон о "наливайках"

15:07 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов просит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова смягчить закон о борьбе с "наливайками" или наложить на него мораторий, поскольку его реализация нанесет ущерб ресторанной и барной культуре города (копия обращения есть у РИА Новости).
Ранее заксобрание Санкт-Петербурга приняло поправки к "закону о наливайках", который запрещает работу баров площадью до 50 квадратных метров.
"Небольшие рестораны и бары стали неотъемлемой частью городской культуры наряду с полюбившимися ленинградцам-петербуржцам пышечными. Туристы из всех регионов нашей Родины и из-за границы приезжают в Санкт-Петербург, чтобы насладиться особым петербургским духом этих заведений. Можно утверждать, что петербургские малые рестораны и бары (ведущие свою деятельность в соответствии со всеми законами и требованиями) стали новой европейской достопримечательностью, привлекающей дополнительные средства в городской бюджет", - пишет в своем обращении Милонов, который представляет в Госдуме Санкт-Петербург.
Он также отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по малому и среднему бизнесу Петербурга. Как пишет Милонов, многие предприятия и организации понесли серьезные убытки владельцы и сотрудники этого бизнеса оказались в тяжелом положении.
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"В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о смягчении или даже наложении моратория на предлагаемый законодательным собранием законопроект - принятие этого документа (в нынешнем виде) повлечет свертывание уникального ресторанного кластера, что негативно скажется на имидже города, а также оставит без работы тысячи граждан Санкт-Петербурга, добросовестно выполняющих свою работу. Это станет болезненным ударом по экономике родного Санкт-Петербурга, пережившего эпидемию", - говорится в письме депутата.
Милонов также сообщил о готовности подключиться к организации диалога между ресторанным бизнесом города и законодателями для выработки нормативно-правовой базы по созданию актуальных и справедливых законов для этой сферы.
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Виталий МилоновГосдума РФАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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