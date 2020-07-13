Российский спецпредставитель оценил переговорный процесс по Донбассу

Как отметил спецпредставитель РФ, украинская сторона "с упорством, достойным лучшего применения, пытается уйти от прямого диалога с Донецком и Луганском, навязать парадигму, в которой Россия – сторона конфликта".

"Именно с этой целью на заседаниях появились "приглашенные ею представители" ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). Для этого же предпринимаются попытки документально зафиксировать в Контактной группе такие положения, которые делегитимизировали бы представителей Донецка и Луганска", - указал собеседник агентства.