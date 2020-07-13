Российский спецпредставитель оценил переговорный процесс по Донбассу

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Любые попытки со стороны официального Киева исключить из переговорного процесса по Донбассу его непосредственных участников - Донецк и Луганск - ведут в никуда, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.
"Хотелось бы еще раз напомнить: в минском "Комплексе мер" четко указано, кто и с кем должен вести переговоры. Поэтому любые попытки исключить из переговорного процесса их непосредственных участников – Донецк и Луганск – это дорога в никуда", - сказал Кульмухаметов на просьбу прокомментировать предложенный Киевом регламент работы контактной группы, в рамках которого самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не указаны как участники конфликта и переговоров.
Как отметил спецпредставитель РФ, украинская сторона "с упорством, достойным лучшего применения, пытается уйти от прямого диалога с Донецком и Луганском, навязать парадигму, в которой Россия – сторона конфликта".
"Именно с этой целью на заседаниях появились "приглашенные ею представители" ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). Для этого же предпринимаются попытки документально зафиксировать в Контактной группе такие положения, которые делегитимизировали бы представителей Донецка и Луганска", - указал собеседник агентства.