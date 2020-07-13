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Российский спецпредставитель оценил переговорный процесс по Донбассу
Любые попытки со стороны официального Киева исключить из переговорного процесса по Донбассу его непосредственных участников - Донецк и Луганск - ведут в никуда, РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:05
ситуация в днр и лнр
азамат кульмухаметов
донецк (донецкая область)
луганск
киев
в мире
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донецк (донецкая область)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, азамат кульмухаметов, донецк (донецкая область), луганск, киев, в мире

Российский спецпредставитель оценил переговорный процесс по Донбассу

14:38 13.07.2020 (обновлено: 15:05 13.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Любые попытки со стороны официального Киева исключить из переговорного процесса по Донбассу его непосредственных участников - Донецк и Луганск - ведут в никуда, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.
"Хотелось бы еще раз напомнить: в минском "Комплексе мер" четко указано, кто и с кем должен вести переговоры. Поэтому любые попытки исключить из переговорного процесса их непосредственных участников – Донецк и Луганск – это дорога в никуда", - сказал Кульмухаметов на просьбу прокомментировать предложенный Киевом регламент работы контактной группы, в рамках которого самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не указаны как участники конфликта и переговоров.
Как отметил спецпредставитель РФ, украинская сторона "с упорством, достойным лучшего применения, пытается уйти от прямого диалога с Донецком и Луганском, навязать парадигму, в которой Россия – сторона конфликта".
"Именно с этой целью на заседаниях появились "приглашенные ею представители" ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). Для этого же предпринимаются попытки документально зафиксировать в Контактной группе такие положения, которые делегитимизировали бы представителей Донецка и Луганска", - указал собеседник агентства.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:48
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Ситуация в ДНР и ЛНРАзамат КульмухаметовДонецк (Донецкая область)ЛуганскКиевВ мире
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