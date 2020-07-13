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Азамат Кульмухаметов: Киев заводит переговоры по Минску-2 в тупик
Специальный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов рассказал РИА Новости, как в Москве относятся к... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:00
россия
азамат кульмухаметов
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928635_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_57716fdd773a2300ebac972fd985666a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, азамат кульмухаметов, украина, интервью - авторы

Азамат Кульмухаметов: Киев заводит переговоры по Минску-2 в тупик

15:00 13.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов рассказал РИА Новости, как в Москве относятся к заявлениям из Киева о "рекомендательном" характере минских соглашений, почему эти договоренности создают для Украины ситуацию цугцванга, а также к чему ведут попытки исключить самопровозглашенные ДНР и ЛНР из диалога.
– Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске Александр Мережко заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер. Как можно охарактеризовать подобное заявление? Нет ли угрозы, что подобное заявление может отбросить назад и без того сложный переговорный процесс?
– Обратили внимание на слова Мережко, которые очевидно противоречат здравому смыслу.
Статус минских соглашений закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признает их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине. Вызывает только сожаление, что заявления о необходимости пересмотра минских соглашений, их необязательности или о некоем плане "Б" с завидной регулярностью звучат из уст украинских политиков различных уровней.
Подобные высказывания отражают суть подходов Украины к достигнутым в Минске договоренностям: любыми способами уйти от выполнения зафиксированных там обязательств.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 14:19
Песков: выход Киева из минских соглашений усложнит переговоры по Донбассу
Собственно говоря, прежнее украинское руководство едва ли не сразу после их подписания ясно дало понять, что выполнять ничего не намерено. К сожалению, не изменилась позиция и с приходом президента Владимира Зеленского, обещавшего положить конец шестилетнему конфликту.
С другой стороны, они как бы показывают ситуацию цугцванга, в которой ощущает себя политическое руководство страны. С одной стороны, велико желание отказаться от Минска, потому как в глазах одной части населения Украины их полная реализация – суть предательство национальных интересов украинского государства. С другой – отказываться от них никак нельзя, ведь совсем недавно на уровне верховной власти страны прозвучало признание о том, что "минские соглашения нужны только для продолжения санкционного давления на Россию".
В результате Киев создает лишь видимость нацеленности на достижение мирного урегулирования: повышает уровень своей представленности на минских переговорах, постоянно декларирует готовность работать в режиме 24/7, вводит в состав делегации "своих" представителей ОРДЛО (так называют на Украине территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик - ред.), но на деле, наоборот, всячески заводит переговорный процесс в тупик.
Хотелось бы надеяться, что в Киеве все-таки осознают бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят, наконец, к добросовестному выполнению минского "Комплекса мер" во всей их совокупности и последовательности.
Сохранение ситуации "ни войны, ни мира" не отвечает ни интересам народа Украины, включая Донбасс, ни интересам России, неизменно выступающей за восстановление нормальных добрососедских отношений с этой страной.
Алексей Резников
11 июля, 13:11
В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины
– Ранее президент Украины обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, куда были привлечены представители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Насколько это логичный шаг – приглашать общественников и журналистов с этих территорий, выехавших из Донбасса еще в 2014 году? Может ли это быть просто попыткой Киева создать иллюзию работы по урегулированию ситуации? Какова реакция на это со стороны представителей ЛНР и ДНР на переговорах? Какова реакция российской стороны?
– Фактически речь опять идет об имитации Киевом выполнения минских соглашений. Его представители неустанно повторяют, что готовы вести переговоры только с Россией, которая, дескать, является стороной конфликта и якобы должна выполнить некие свои обязательства, хотя в минском "Комплексе мер" нет ни одного указания на это. Наоборот, в них четко прописано, что Киев должен договариваться с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Вместо этого Украина ввела в состав своей делегации в качестве советников четырех бывших жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Часть из них покинула регион в связи с началом конфликта, а другая – задолго до него.
Исчерпывающие оценки такой линии Киева, лишь усложняющей и затягивающей урегулирование внутриукраинского конфликта, дали представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.).
– Киев ранее предложил для согласования регламент работы контактной группы, в которой самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не указаны как участники конфликта и переговоров. Как представители контактной группы со стороны ЛНР и ДНР, а также РФ воспринимают подобный регламент? Как российская сторона реагирует на это?
Да, действительно, украинская сторона с упорством, достойным лучшего применения, пытается уйти от прямого диалога с Донецком и Луганском, навязать парадигму, в которой Россия – сторона конфликта. Именно с этой целью на заседаниях появились приглашенные ею представители ОРДЛО. Для этого же предпринимаются попытки документально зафиксировать в Контактной группе такие положения, которые делегитимизировали бы представителей Донецка и Луганска. Однако хотелось бы еще раз напомнить: в минском "Комплексе мер" четко указано, кто и с кем должен вести переговоры, поэтому любые попытки исключить из переговорного процесса их непосредственных участников – Донецк и Луганск – это дорога в никуда.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияАзамат КульмухаметовУкраинаИнтервью - Авторы
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