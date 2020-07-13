https://ria.ru/20200713/1574277554.html
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:38
2020-07-13T14:38
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574276715.html
5
собор святой софии в турции
россия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574182413_0:239:1215:922_1400x0_80_0_0_48b4d27574082ff425f83e7a6c8643c2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире