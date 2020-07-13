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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200713/1574277554.html
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:38
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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собор святой софии в турции
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

14:38 13.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - говорится в сообщении.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Собор Святой Софии в Стамбуле
14:29Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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