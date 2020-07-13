В Баку заявили об отсутствии территориальных потерь при стычке на границе

"Двенадцатого июля подразделения Вооруженных сил Армении применили артиллерию с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Среди гражданских лиц потерь нет. В настоящее время подразделения азербайджанской армии занимают созданные ими позиции и проводят контрмеры против врага", - сообщил Даргяхлы журналистам.