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В Баку заявили об отсутствии территориальных потерь при стычке на границе
Азербайджанская сторона не понесла территориальных потерь в ходе инцидента на границе с Арменией, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:26
вагиф даргяхлы
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353
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вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об отсутствии территориальных потерь при стычке на границе

14:26 13.07.2020
386
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоеннослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Азербайджанская сторона не понесла территориальных потерь в ходе инцидента на границе с Арменией, сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
"Двенадцатого июля подразделения Вооруженных сил Армении применили артиллерию с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Среди гражданских лиц потерь нет. В настоящее время подразделения азербайджанской армии занимают созданные ими позиции и проводят контрмеры против врага", - сообщил Даргяхлы журналистам.
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МИД РФ отреагировал на ситуацию возле границы Азербайджана и Армении
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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В Минобороны Азербайджана оценили ситуацию на границе с Арменией
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Вагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
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