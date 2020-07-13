Российский спецпредставитель оценил ситуацию в Донбассе

"В результате Киев создает лишь видимость "нацеленности на достижение мирного урегулирования": повышает уровень своей представленности на минских переговорах, постоянно декларирует готовность работать в режиме "24/7", вводит в состав делегации "своих" представителей ОРДЛО, но на деле – наоборот, всячески заводит переговорный процесс в тупик", - прокомментировал Кульмухаметов.

Он выразил надежду на то, что в Киеве "все-таки осознают бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят, наконец, к добросовестному выполнению минского "Комплекса мер" во всей их совокупности и последовательности".