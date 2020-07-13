Российский спецпредставитель оценил ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти Украины создают лишь видимость "нацеленности на достижение мирного урегулирования" конфликта на востоке страны, однако на деле заводят переговорный процесс в тупик, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.
По словам спецпредставителя РФ, ситуация с выполнением минского комплекса мер ставит политическое руководство Украины в положение "цугцванга": с одной стороны, Киев хочет отказаться от "Минска", а с другой - понимает, что делать этого никак нельзя.
"В результате Киев создает лишь видимость "нацеленности на достижение мирного урегулирования": повышает уровень своей представленности на минских переговорах, постоянно декларирует готовность работать в режиме "24/7", вводит в состав делегации "своих" представителей ОРДЛО, но на деле – наоборот, всячески заводит переговорный процесс в тупик", - прокомментировал Кульмухаметов.
Он выразил надежду на то, что в Киеве "все-таки осознают бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят, наконец, к добросовестному выполнению минского "Комплекса мер" во всей их совокупности и последовательности".
"Сохранение ситуации "ни войны, ни мира" не отвечает ни интересам народа Украины, включая Донбасс, ни интересам России, неизменно выступающей за восстановление нормальных добрососедских отношений с этой страной", - напомнил собеседник агентства.
Как сообщал ранее полпред РФ в контактной группе в Минске Борис Грызлов, ранее в июне замруководителя делегации Украины в контактной группе Александр Мережко заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину "никаких обязательств".