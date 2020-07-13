Главы МИД Азербайджана и России обсудили инцидент на границе с Арменией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи

Ранее МИД РФ заявил, что Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для ее стабилизации.

"Тринадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего российского коллегу о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе. Он отметил, что провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно предотвращены в будущем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что "в ходе телефонного разговора было отмечено, что ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации".

"Министр Лавров подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.