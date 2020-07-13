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Главы МИД Азербайджана и России обсудили инцидент на границе с Арменией
Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили по телефону инцидент на границе с Арменией, российский министр заявил о... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:13
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Главы МИД Азербайджана и России обсудили инцидент на границе с Арменией

14:09 13.07.2020 (обновлено: 14:13 13.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи
© Sputnik
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БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили по телефону инцидент на границе с Арменией, российский министр заявил о недопустимости роста напряжения в регионе и необходимости контроля ситуации на азербайджано-армянской границе.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для ее стабилизации.
"Тринадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего российского коллегу о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе. Он отметил, что провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно предотвращены в будущем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что "в ходе телефонного разговора было отмечено, что ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации".
Давид Тоноян
11:22
Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении раз в 15-20 минут
"Министр Лавров подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армению с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
13:27
Турция поддержала одну из сторон в стычке Азербайджана и Армении
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Минобороны АзербайджанаМинобороны АрменииЭльмар МамедъяровГрузияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД АзербайджанаАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
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