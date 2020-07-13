Главы МИД Азербайджана и России обсудили инцидент на границе с Арменией

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили по телефону инцидент на границе с Арменией, российский министр заявил о недопустимости роста напряжения в регионе и необходимости контроля ситуации на азербайджано-армянской границе.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для ее стабилизации.
"Тринадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего российского коллегу о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе. Он отметил, что провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно предотвращены в будущем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что "в ходе телефонного разговора было отмечено, что ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации".
"Министр Лавров подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армению с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.