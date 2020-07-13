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Российский спецпредставитель оценил заявления Киева о Минских соглашениях
Заявлениями о пересмотре минских соглашений по урегулированию в Донбассе или плане "Б" Киев любыми способами хочет уйти от выполнения своих обязательств, заявил РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:05
алексей резников
"нормандский" саммит в париже
ситуация в днр и лнр
азамат кульмухаметов
донбасс
владимир зеленский
минск
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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алексей резников, "нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, азамат кульмухаметов, донбасс, владимир зеленский, минск, украина, в мире

Российский спецпредставитель оценил заявления Киева о Минских соглашениях

14:08 13.07.2020 (обновлено: 15:05 13.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заявлениями о пересмотре минских соглашений по урегулированию в Донбассе или плане "Б" Киев любыми способами хочет уйти от выполнения своих обязательств, заявил специальный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.
Ранее, по словам полпреда РФ в контактной группе в Минске Бориса Грызлова, заместитель руководителя делегации Украины в группе Александр Мережко заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Как отметил Грызлов, речь идет об очередной попытке разрушить переговорный процесс, и если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к "замораживанию" конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Обратили внимание на слова Мережко, которые очевидно противоречат здравому смыслу. Статус минских соглашений закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признает их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине", - сказал Кульмухаметов в интервью РИА Новости.
Как подчеркнул спецпредставитель РФ, вызывает только сожаление, что заявления о необходимости пересмотра минских соглашений, их необязательности или о некоем плане "Б" с завидной регулярностью звучат из уст украинских политиков различных уровней.
"Подобные высказывания отражают суть подходов Украины к достигнутым в Минске договоренностям: любыми способами уйти от выполнения зафиксированных там обязательств. Собственно говоря, прежнее украинское руководство едва ли не сразу после их подписания ясно дало понять, что выполнять ничего не намерено. К сожалению, не изменилась позиция и с приходом президента Владимира Зеленского, обещавшего положить конец шестилетнему конфликту", - отметил он.
Дмитрий Козак
10 июля, 16:38
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
Читайте полный текст интервью >>
632021
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Алексей Резников"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРАзамат КульмухаметовДонбассВладимир ЗеленскийМинскУкраинаВ мире
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