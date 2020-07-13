Российский спецпредставитель оценил заявления Киева о Минских соглашениях

"Обратили внимание на слова Мережко, которые очевидно противоречат здравому смыслу. Статус минских соглашений закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признает их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине", - сказал Кульмухаметов в интервью РИА Новости.