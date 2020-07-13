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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:11
россия
обострение конфликта в ливии
война в сирии
владимир путин
ливия
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, обострение конфликта в ливии, война в сирии, владимир путин, ливия, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

14:06 13.07.2020 (обновлено: 14:11 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в понедельник.
"Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили, прежде всего, экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры двух стран также оценили ситуацию в Ливии и Сирии и коснулись других региональных вопросов", - говорится в сообщении.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииВойна в СирииВладимир ПутинЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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