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Путин обсудил с президентом Таджикистана вопросы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:04
россия
эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика

Путин обсудил с президентом Таджикистана вопросы двусторонней повестки

14:04 13.07.2020
429
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Привокзальная площадь в Душанбе
10 июля, 12:31
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