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Пресс-секретарь Фургала опровергла информацию о своем задержании
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко второй день подряд опровергает слухи о своем задержании. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, москва, хабаровск, происшествия

Пресс-секретарь Фургала опровергла информацию о своем задержании

14:03 13.07.2020
281
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко второй день подряд опровергает слухи о своем задержании.
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в понедельник в Хабаровске заявил, что считает плохо организованной работу руководства края. Вскоре в Telegram-каналах появилась информации об аресте Томченко.
"Я не арестована, я дома", - сказал Томченко журналистам в понедельник.
Фургала, который представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году, 9 июля задержали  сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, где на следующий день Басманный суд арестовал его на два месяца. Виновным он себя не признает. С субботы в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
13:38
Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий ТрутневМоскваХабаровскПроисшествия
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