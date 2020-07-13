https://ria.ru/20200713/1574274335.html
Пресс-секретарь Фургала опровергла информацию о своем задержании
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко второй день подряд опровергает слухи о своем задержании. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:03
2020-07-13T14:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
москва
хабаровск
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https://ria.ru/20200713/1574272985.html
1
дальний восток
москва
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, москва, хабаровск, происшествия