ЕР приостановила членство в партии ингушского депутата Белхороева

НАЛЬЧИК, 13 июл - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" приняло решение о приостановлении членства в партии депутата народного собрания республики Якуба Белхороева, которому следователи предъявили обвинение в растрате 19 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения.
Ранее СК РФ сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Белхороева - в рамках возбужденного уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере, он арестован.
По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Как считают следователи, по фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.
"Решением президиума регионального политсовета членство Белхороева в партии приостановлено", - сказали в пресс-службе.
Белхороев, которому 63 года, является членом фракции "Единой России" и входит в состав комитета народного собрания Ингушетии по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.