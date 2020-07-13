Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574274224.html
ЕР приостановила членство в партии ингушского депутата Белхороева
Региональное отделение "Единой России" приняло решение о приостановлении членства в партии депутата народного собрания республики Якуба Белхороева, которому... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:01
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176360_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_830a46a834582dbbed88395bc3152202.jpg
https://ria.ru/20200601/1572305130.html
https://ria.ru/20200424/1570503499.html
1
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176360_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_830a46a834582dbbed88395bc3152202.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176360_20:0:589:427_1400x0_80_0_0_5318a97edc45e239b45f25f5d9ab979f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176360_91:0:518:427_1400x0_80_0_0_17da5d19de630cef5fc01d8a4162f4a4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), единая россия, республика ингушетия, происшествия

ЕР приостановила членство в партии ингушского депутата Белхороева

14:01 13.07.2020
106
© Фото : Народное собрание Республики ИнгешетияЯкуб Белхороев
Якуб Белхороев
© Фото : Народное собрание Республики Ингешетия
НАЛЬЧИК, 13 июл - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" приняло решение о приостановлении членства в партии депутата народного собрания республики Якуба Белхороева, которому следователи предъявили обвинение в растрате 19 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения.
Ранее СК РФ сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Белхороева - в рамках возбужденного уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере, он арестован.
Елизавета Солонченко
1 июня, 17:00
ЕР приостановит членство в партии экс-главы Нижнего Новгорода
По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Как считают следователи, по фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.
"Решением президиума регионального политсовета членство Белхороева в партии приостановлено", - сказали в пресс-службе.
Белхороев, которому 63 года, является членом фракции "Единой России" и входит в состав комитета народного собрания Ингушетии по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.
Охотники в лесу
24 апреля, 10:53
ЕР приостановила членство экс-депутата из Тюмени из-за данных о vip-охоте
102000
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияРеспублика ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Пресс-секретарь Фургала опровергла информацию о своем задержании
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
СК возбудил дело после стрельбы по сотрудникам УФСБ в Ростовской области
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Президент РФ В. Путин
Путин обсудил с президентом Таджикистана вопросы двусторонней повестки
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре
Анатолий Шарий
Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове
Судья Елена Хахалева
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил белорусам дачи в регионах
Ситуация у СИЗО Лефортово
У СИЗО Лефортово собрались журналисты, чтобы поддержать Ивана Сафронова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
Лента новостейМолния