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Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеоконференции совета... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:10
марат хуснуллин
владимир путин
экономика
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Очередное популистское заявление, еще не одно дело до конца за 20 лет не довел, а наврал с три короба.
36
Помнится даже клоун Никитка не стал блажить о "шансах" просто стал строить "хрущёвки" и квартиры раздавать населению живших тогда в хибарах и бараках . При Брежневском застое квартиры получили 164 миллиона человек ! А теперь после 20 лет правления путин вспомнил о "шансах"...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
"Нужно двигаться активнее": Путин о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать". В понедельник глава государства проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2020-07-13T13:59
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РИА Новости
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60
марат хуснуллин, владимир путин, экономика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

13:59 13.07.2020 (обновлено: 14:10 13.07.2020)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеоконференции совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Так глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - сказал Путин.
Президент попросил правительство и конкретно вице-премьера, который курируют тему жилья, уделить этому особое внимание.
Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам семей к 2026 году. Более того, глава государства заявил, что можно добиться и большего.
"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал он.
Жилищное строительство
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Устранить бюрократию

По его словам, для достижения поставленных целей нужно устранить бюрократические препятствия. В частности, укрепление связей между регионами и территориями страны позволит снять очень многие барьеры для деловой и предпринимательской инициативы.
"Здесь нужно действовать ещё более энергично, ещё более решительно. Естественно, разумеется, не в ущерб качеству и безопасности зданий, новых объектов, сооружений", - подчеркнул Путин.
Как отметил президент, создание новых медицинских центров во время эпидемии коронавируса за несколько недель, над чем работали Минобороны и МЧС, показало, что таких результатов можно добиваться.
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Он также упомянул, что правительство уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций.
"Поддерживаю, но хочу сказать: такую расчистку обязательно нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни причём. Дело не только в стройке - это наиболее яркий пример, но у нас и в других отраслях хватает проблем подобного рода", - сказал президент.
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Марат ХуснуллинВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Очередное популистское заявление, еще не одно дело до конца за 20 лет не довел, а наврал с три короба.
13 июля, 14:32
ivstlngrd
3210003
Помнится даже клоун Никитка не стал блажить о "шансах" просто стал строить "хрущёвки" и квартиры раздавать населению живших тогда в хибарах и бараках . При Брежневском застое квартиры получили 164 миллиона человек ! А теперь после 20 лет правления путин вспомнил о "шансах"...
13 июля, 14:38
levshin_a57
2110001
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