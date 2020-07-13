Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеоконференции совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - сказал Путин.

Президент попросил правительство и конкретно вице-премьера, который курируют тему жилья, уделить этому особое внимание.

Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам семей к 2026 году. Более того, глава государства заявил, что можно добиться и большего.

"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал он.

Устранить бюрократию

По его словам, для достижения поставленных целей нужно устранить бюрократические препятствия. В частности, укрепление связей между регионами и территориями страны позволит снять очень многие барьеры для деловой и предпринимательской инициативы.

"Здесь нужно действовать ещё более энергично, ещё более решительно. Естественно, разумеется, не в ущерб качеству и безопасности зданий, новых объектов, сооружений", - подчеркнул Путин.

Как отметил президент, создание новых медицинских центров во время эпидемии коронавируса за несколько недель, над чем работали Минобороны и МЧС , показало, что таких результатов можно добиваться.

Он также упомянул, что правительство уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций.