https://ria.ru/20200713/1574274104.html
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеоконференции совета... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:59
2020-07-13T14:10
марат хуснуллин
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200710/1574149177.html
ivstlngrd
Очередное популистское заявление, еще не одно дело до конца за 20 лет не довел, а наврал с три короба.
36
levshin_a57
Помнится даже клоун Никитка не стал блажить о "шансах" просто стал строить "хрущёвки" и квартиры раздавать населению живших тогда в хибарах и бараках . При Брежневском застое квартиры получили 164 миллиона человек ! А теперь после 20 лет правления путин вспомнил о "шансах"...
23
14
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Нужно двигаться активнее": Путин о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать". В понедельник глава государства проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2020-07-13T13:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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марат хуснуллин, владимир путин, экономика
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин
на видеоконференции совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Так глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина
о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - сказал Путин.
Президент попросил правительство и конкретно вице-премьера, который курируют тему жилья, уделить этому особое внимание.
Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам семей к 2026 году. Более того, глава государства заявил, что можно добиться и большего.
"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал он.
Устранить бюрократию
По его словам, для достижения поставленных целей нужно устранить бюрократические препятствия. В частности, укрепление связей между регионами и территориями страны позволит снять очень многие барьеры для деловой и предпринимательской инициативы.
"Здесь нужно действовать ещё более энергично, ещё более решительно. Естественно, разумеется, не в ущерб качеству и безопасности зданий, новых объектов, сооружений", - подчеркнул Путин.
Как отметил президент, создание новых медицинских центров во время эпидемии коронавируса за несколько недель, над чем работали Минобороны и МЧС
, показало, что таких результатов можно добиваться.
Он также упомянул, что правительство уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций.
"Поддерживаю, но хочу сказать: такую расчистку обязательно нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни причём. Дело не только в стройке - это наиболее яркий пример, но у нас и в других отраслях хватает проблем подобного рода", - сказал президент.