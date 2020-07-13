Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574273850.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:59
россия
эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://ria.ru/20200710/1574159394.html
россия
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_0ae7b3787eba4a1793a14ff21935aeb6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_421:0:2469:2048_1400x0_80_0_0_914182d7a3cff828ea4c13f5d1b3155b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

13:56 13.07.2020 (обновлено: 13:59 13.07.2020)
276
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе
10 июля, 11:57
Более 780 россиян вернулись из Таджикистана на родину с конца июня
110000
Обсудить 0
РоссияЭмомали РахмонВладимир ПутинТаджикистанПолитика
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Президент РФ В. Путин
Путин обсудил с президентом Таджикистана вопросы двусторонней повестки
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
Анатолий Шарий
Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу
Юрий Трутнев
Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Полицейские в Китае
В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Площадь Независимости в Киеве
На Украине за сутки закрыли более 140 заведений, нарушающих карантин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган договорились поддерживать регулярный диалог
Президент РФ Владимир Путин
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40Актер мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
Лента новостейМолния