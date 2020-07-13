https://ria.ru/20200713/1574273850.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:56
2020-07-13T13:59
россия
эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://ria.ru/20200710/1574159394.html
россия
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_0ae7b3787eba4a1793a14ff21935aeb6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_421:0:2469:2048_1400x0_80_0_0_914182d7a3cff828ea4c13f5d1b3155b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика