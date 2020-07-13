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Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:38
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дальний восток
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
москва
хабаровский край
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дальний восток
москва
хабаровский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дальний восток, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, москва, хабаровский край, происшествия

Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев

13:38 13.07.2020
871
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, если бы у них не было стопроцентного железного обоснования.
"Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного железного обоснования. Но еще раз повторю, принимать решение будет суд", - сказал Трутнев журналистам.
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Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДальний ВостокЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий ТрутневМоскваХабаровский крайПроисшествия
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