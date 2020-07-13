https://ria.ru/20200713/1574272985.html
Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:38
2020-07-13T13:38
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дальний восток
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
москва
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1724:969_1400x0_80_0_0_2abd36a321d86bdd12a6fa688b3a2bac.jpg
https://ria.ru/20200713/1574267673.html
https://ria.ru/20200713/1574272192.html
5
дальний восток
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1724:969_1400x0_80_0_0_2abd36a321d86bdd12a6fa688b3a2bac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_0:0:1494:1120_1400x0_80_0_0_59799f6478ecb0e399d1aec162c75ec5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174579_107:0:1227:1120_1400x0_80_0_0_f9b11e63c2d562b67051e7af6443948d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дальний восток, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, москва, хабаровский край, происшествия