МСП Банк профинансировал проект по производству "здорового хлеба"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал создание в МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал создание в Санкт-Петербурге производства по выпуску полезного для здоровья хлеба, сообщает пресс-служба банка.

МСП Банк открыл компании "Здоровый Хлеб" кредитную линию на сумму 16,5 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на 10 лет в рамках программы Минэкономразвития РФ. Обеспечением по кредиту стала гарантия Корпорации МСП, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кредитные средства будут направлены на приобретение производственного оборудования. Планируемый выход на объем производства в первые 4 года – в среднем около 3 тонн в сутки или 1080 тонн в год.

Продукцию предприятия планируется реализовывать через торговые сети федерального и регионального масштаба, магазины здорового питания в Москве и Санкт-Петербурге. В планах компании – экспорт полуфабрикатов в страны Европы при выходе на полную производственную мощность.