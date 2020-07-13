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МСП Банк профинансировал проект по производству "здорового хлеба"
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал создание в Санкт-Петербурге производства по выпуску полезного для здоровья хлеба, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:32
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
корпорация мсп

МСП Банк профинансировал проект по производству "здорового хлеба"

13:32 13.07.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал создание в Санкт-Петербурге производства по выпуску полезного для здоровья хлеба, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании "Здоровый Хлеб" кредитную линию на сумму 16,5 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на 10 лет в рамках программы Минэкономразвития РФ. Обеспечением по кредиту стала гарантия Корпорации МСП, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, кредитные средства будут направлены на приобретение производственного оборудования. Планируемый выход на объем производства в первые 4 года – в среднем около 3 тонн в сутки или 1080 тонн в год.
Продукцию предприятия планируется реализовывать через торговые сети федерального и регионального масштаба, магазины здорового питания в Москве и Санкт-Петербурге. В планах компании – экспорт полуфабрикатов в страны Европы при выходе на полную производственную мощность.
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Хлебобулочные изделия будут изготавливаться для лечебно-профилактического, функционального, детского питания, питания спортсменов, военнослужащих. Хлеб будет производиться из органически чистого сырья, не содержащего ГМО, с низким уровнем глютена, с повышенным содержанием белка и пониженным содержанием углеводов, без использования хлебопекарных дрожжей, сахара и других подсластителей, вредных добавок, "быстрых" углеводов, с добавлением полезных для здоровья ингредиентов, уточняется в сообщении.
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Корпорация МСП
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