https://ria.ru/20200713/1574272615.html
МСП Банк профинансировал проект по производству "здорового хлеба"
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал создание в Санкт-Петербурге производства по выпуску полезного для здоровья хлеба, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:32
2020-07-13T13:32
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:118:1024:694_1400x0_80_0_0_2d07f57305b2023d6ef1c61e5f843baf.jpg
https://ria.ru/20200706/1573936058.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:118:1024:694_1400x0_80_0_0_2d07f57305b2023d6ef1c61e5f843baf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_7dbd96564de519f9ee1b1b3194c048fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_185:101:852:768_1400x0_80_0_0_f85a23f19f6b3c58e57a110a84c02c0d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал создание в Санкт-Петербурге
производства по выпуску полезного для здоровья хлеба, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании "Здоровый Хлеб" кредитную линию на сумму 16,5 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на 10 лет в рамках программы Минэкономразвития РФ. Обеспечением по кредиту стала гарантия Корпорации МСП, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, кредитные средства будут направлены на приобретение производственного оборудования. Планируемый выход на объем производства в первые 4 года – в среднем около 3 тонн в сутки или 1080 тонн в год.
Продукцию предприятия планируется реализовывать через торговые сети федерального и регионального масштаба, магазины здорового питания в Москве
и Санкт-Петербурге. В планах компании – экспорт полуфабрикатов в страны Европы при выходе на полную производственную мощность.
Хлебобулочные изделия будут изготавливаться для лечебно-профилактического, функционального, детского питания, питания спортсменов, военнослужащих. Хлеб будет производиться из органически чистого сырья, не содержащего ГМО, с низким уровнем глютена, с повышенным содержанием белка и пониженным содержанием углеводов, без использования хлебопекарных дрожжей, сахара и других подсластителей, вредных добавок, "быстрых" углеводов, с добавлением полезных для здоровья ингредиентов, уточняется в сообщении.