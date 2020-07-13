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Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:24
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574271148.html
В сети есть запись разговора Фургала с Трутневым незадолго до ареста, где Трутнев прямым текстом говорит, мол у тебя рейтинг выше чем у президента и это не порядок.
38
Сергей Иванович держись! Дальний Восток за тебя!
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7
хабаровский край
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1400x0_80_0_0_08c85a24747b01452bf22c210b4d9428.jpg
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РИА Новости
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60
сергей фургал, хабаровский край, происшествия

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

13:24 13.07.2020
12370
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
Несанкционированные акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске в выходные. В субботу, по данным УМВД РФ по Хабаровскому краю, в несанкционированных массовых мероприятиях приняли участие до 12 тысяч человек. В воскресенье жители Хабаровска также вышли на несанкционированные многочасовые митинги. При этом они проходили в условиях запрета на массовые мероприятия в регионе из-за пандемии коронавируса.
"У людей есть право выражать свое мнение. Событие достаточно, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей", - сказал Трутнев журналистам.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
181720794
Обсудить 7
Сергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
В сети есть запись разговора Фургала с Трутневым незадолго до ареста, где Трутнев прямым текстом говорит, мол у тебя рейтинг выше чем у президента и это не порядок.
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