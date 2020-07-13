Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске в выходные. В субботу, по данным УМВД РФ по Хабаровскому краю, в несанкционированных массовых мероприятиях приняли участие до 12 тысяч человек. В воскресенье жители Хабаровска также вышли на несанкционированные многочасовые митинги. При этом они проходили в условиях запрета на массовые мероприятия в регионе из-за пандемии коронавируса.

"У людей есть право выражать свое мнение. Событие достаточно, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей", - сказал Трутнев журналистам.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.