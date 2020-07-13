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Трутнев рассказал о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций – за годы его работы это 20 миллиардов из... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:53
дальний восток
юрий трутнев
хабаровский край
экономика
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Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 миллиардов из 1,2 триллиона - это ненормально", - сказал Трутнев........ А нищее население России, при колоссальных ресурсах это нормально ?
98
О, пришёл и сейчас расскажет как просто вывести регион в лидеры. Трутнева готовят на врио? А до фуркала был единорос и что был экономический прорыв?
82
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дальний восток
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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дальний восток, юрий трутнев, хабаровский край, экономика

Трутнев рассказал о плохой работе властей Хабаровского края

13:24 13.07.2020 (обновлено: 14:53 13.07.2020)
5831
© РИА Новости / Викентий БарковскийЗаместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
© РИА Новости / Викентий Барковский
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
ХАБАРОВСК, 13 июл – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций – за годы его работы это 20 миллиардов из 1,2 триллиона рублей, поступивших на Дальний Восток.
"За те годы, что я отвечаю за развитие Дальнего Востока, в регион пришло 1,2 триллиона рублей частных инвестиций.… Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 миллиардов из 1,2 триллиона - это ненормально", - сказал Трутнев.
Он отметил, что для Хабаровского края это "ничтожно мало".
"Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше", - добавил вице-премьер.
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
12:13
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
199100156
Обсудить 24
Дальний ВостокЮрий ТрутневХабаровский крайЭкономика
Популярные комментарии
Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 миллиардов из 1,2 триллиона - это ненормально", - сказал Трутнев........ А нищее население России, при колоссальных ресурсах это нормально ?
13 июля, 13:48
Двадцатый трест
8901107
О, пришёл и сейчас расскажет как просто вывести регион в лидеры. Трутнева готовят на врио? А до фуркала был единорос и что был экономический прорыв?
13 июля, 13:50
ВПВасилий Прекрасноволосый
7710004
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