Трутнев рассказал о плохой работе властей Хабаровского края

Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск

Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск

"За те годы, что я отвечаю за развитие Дальнего Востока, в регион пришло 1,2 триллиона рублей частных инвестиций.… Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 миллиардов из 1,2 триллиона - это ненормально", - сказал Трутнев.

Он отметил, что для Хабаровского края это "ничтожно мало".