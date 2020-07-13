https://ria.ru/20200713/1574272108.html
Трутнев рассказал о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций – за годы его работы это 20 миллиардов из... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:24
2020-07-13T14:53
дальний восток
юрий трутнев
хабаровский край
экономика
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https://ria.ru/20200713/1574267271.html
Двадцатый трест
Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края 20 миллиардов из 1,2 триллиона - это ненормально", - сказал Трутнев........ А нищее население России, при колоссальных ресурсах это нормально ?
98
Василий Прекрасноволосый
О, пришёл и сейчас расскажет как просто вывести регион в лидеры. Трутнева готовят на врио? А до фуркала был единорос и что был экономический прорыв?
82
24
дальний восток
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270280_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_251c908f9451e97e35572ae7f2ed5e3e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, юрий трутнев, хабаровский край, экономика