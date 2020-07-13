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В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Дестабилизация ситуации в Сербии не отвечает интересам России на Балканском полуострове, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:14
александр вучич
госдума рф
елена панина
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр вучич, госдума рф, елена панина, сербия, белград (город), в мире

В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии

13:14 13.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
© РИА Новости / Александар Джорович
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Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дестабилизация ситуации в Сербии не отвечает интересам России на Балканском полуострове, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя обвинения в адрес РФ в причастности к антиправительственным беспорядкам в Белграде.
Ранее сербская прозападная НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются "примитивными русофобскими клише". МИД РФ назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.
Кадры антиправительственного митинга в Белграде
11 июля, 03:07
Вучич пообещал разобраться с устроившими беспорядки в Белграде хулиганами
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены "странные типы" из других государств.
"Организация "цветных" политических мятежей никогда не была инструментом России в диалоге с другими странами, тем более в отношении Сербии, которая отказалась вводить санкции против РФ и тесно сотрудничает с нашей страной. Дестабилизация Сербии противоречит интересам России на Балканах и ставит под угрозу нынешний статус этой страны как нейтрального, внеблокового государства, дружественного России", - сказала Панина.
Она также добавила, что "для натовского лобби" на Балканах Вучич является "костью в горле".
"Сейчас его пытаются отстранить от власти любыми способами, в том числе и путем вовлечения в массовые беспорядки патриотически настроенных сербов, опасающихся "капитуляции", "сдачи суверенитета над Косово", - заявила депутат.
Участники протестных выступлений, начавшихся на минувшей неделе в Белграде и других городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
10 июля, 00:02
МИД назвал сообщения о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
1602102
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Александр ВучичГосдума РФЕлена ПанинаСербияБелград (город)В мире
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