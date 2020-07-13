Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574270580.html
В Новосибирской области следят за ситуацией с COVID-19 в Казахстане
Власти Новосибирской области ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации на территории Казахстана, взаимодействуя с властями граничащей с регионом... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
павлодарская область
здоровье - общество
новосибирская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:118:3221:1930_1400x0_80_0_0_42ed1ed15e74c8879fa1d7df81de904c.jpg
павлодарская область
новосибирская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:118:3221:1930_1400x0_80_0_0_42ed1ed15e74c8879fa1d7df81de904c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_246:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_b4fc26955fa94ce0adc8e3084fbb256a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_587:0:2635:2048_1400x0_80_0_0_43cc5cca5c195df94f50c8b51681e858.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, павлодарская область, здоровье - общество, новосибирская область, казахстан, в мире

В Новосибирской области следят за ситуацией с COVID-19 в Казахстане

12:59 13.07.2020
356
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации на территории Казахстана, взаимодействуя с властями граничащей с регионом Павлодарской области, сообщили в управлении административных органов региона в ответ на запрос РИА Новости.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от COVID-19. В понедельник в стране объявлен день траура по жертвам пандемии. В стране приспущены государственные флаги, в телевизионном и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Между администрацией Новосибирской области РФ и акиматом Павлодарской области Республики Казахстан на постоянной основе осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации на территории сопредельного государства и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях, вспышках инфекционных заболеваний, а также оказывается взаимная помощь в их ликвидации", - сообщили в управлении.
Власти российского региона отмечают, что на территории Новосибирской области в связи с распространением коронавируса с 18 марта 2020 года действует режим повышенной готовности, в соответствии с которым людям, вернувшимся в регион из-за границы, предписано сообщить об этом на единый номер 112, пройти 14-дневный домашний карантин или соблюдать требования санврачей о помещении в обсерватор.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"В Новосибирской области обеспечено развертывание необходимого количества обсерваторов для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами, прибывшими на территорию РФ с симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19); обеспечена транспортировка граждан, помещаемых в обсерватор, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в управлении административных органов.
Также власти рекомендуют отменить или максимально сократить командировки в страны, на территории которых зарегистрированы случаи COVID-19, а работникам предприятий всех видов не выезжать за пределы России в период ежегодного оплачиваемого отпуска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПавлодарская областьЗдоровье - ОбществоНовосибирская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило 13 тысяч
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 32 948
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах коронавируса
Казахстан
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Коронавирус
Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Иранский полицейский
В Иране задержали ряд подозреваемых в связях с зарубежными разведслужбами
Здание Бомбейского Верховного суда в Бомбее, Индия
Суд Индии передал потомкам махараштры права на храм с сокровищами
Полицейские в Китае
В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну
Машина скорой помощи в Германии
В Германии два человека погибли при крушении небольшого самолета
Афины
Греция откроет границы для Швеции с 22 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Лента новостейМолния