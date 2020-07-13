В Новосибирской области следят за ситуацией с COVID-19 в Казахстане

НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации на территории Казахстана, взаимодействуя с властями граничащей с регионом Павлодарской области, сообщили в управлении административных органов региона в ответ на запрос РИА Новости.

Общее число заражений коронавирусом Казахстане превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от COVID-19. В понедельник в стране объявлен день траура по жертвам пандемии. В стране приспущены государственные флаги, в телевизионном и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.

"Между администрацией Новосибирской области РФ и акиматом Павлодарской области Республики Казахстан на постоянной основе осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации на территории сопредельного государства и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях, вспышках инфекционных заболеваний, а также оказывается взаимная помощь в их ликвидации", - сообщили в управлении.

Власти российского региона отмечают, что на территории Новосибирской области в связи с распространением коронавируса с 18 марта 2020 года действует режим повышенной готовности, в соответствии с которым людям, вернувшимся в регион из-за границы, предписано сообщить об этом на единый номер 112, пройти 14-дневный домашний карантин или соблюдать требования санврачей о помещении в обсерватор.

"В Новосибирской области обеспечено развертывание необходимого количества обсерваторов для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами, прибывшими на территорию РФ с симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19); обеспечена транспортировка граждан, помещаемых в обсерватор, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в управлении административных органов.

Также власти рекомендуют отменить или максимально сократить командировки в страны, на территории которых зарегистрированы случаи COVID-19, а работникам предприятий всех видов не выезжать за пределы России в период ежегодного оплачиваемого отпуска.