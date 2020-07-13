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Ростуризм и Росконгресс запустили совместный онлайн-проект
Фонд Росконгресс в партнерстве с Федеральным агентством по туризму и АНО "Национальные приоритеты" организовал серию специальных материалов о туристических... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:10
туризм
туризм
зарина догузова
фонд "росконгресс"
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, зарина догузова, фонд "росконгресс", новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм и Росконгресс запустили совместный онлайн-проект

13:00 13.07.2020 (обновлено: 13:10 13.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы в ресторане на высоте 2375 метров на горном курорте Красная Поляна
Туристы в ресторане на высоте 2375 метров на горном курорте Красная Поляна
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туристы в ресторане на высоте 2375 метров на горном курорте Красная Поляна
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фонд Росконгресс в партнерстве с Федеральным агентством по туризму и АНО "Национальные приоритеты" организовал серию специальных материалов о туристических возможностях российских регионов, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
В рамках проекта предусматриваются тематические обзоры, презентации и интервью с участием официальных представителей республик, краев, областей и городов, местных блогеров и лидеров мнений, которые познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны.
В Ростуризме рассказали, что до конца лета 2020 года на электронных ресурсах Фонда Росконгресс выйдет более семи информационных циклов для туристов. Зрители увидят блоги, полезные статьи и рекомендации об отдыхе в разных уголках страны: на озере Байкал, в Республике Хакасия, Алтае, Краснодарском крае, в Калининграде, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Глава ведомства Зарина Догузова выразила сожаление, что россияне мало знают о своей стране, об уникальных уголках, природе, культуре, традициях и даже гастрономии, которая такая разная в каждом регионе.
Туристы на Панорамной площадке на горном курорте Красная Поляна
09:55
В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин
"В России – весь мир возможностей для самого разного отдыха: можно открыть для себя новые моря, кроме курортов на Черноморском побережье – например, Балтику, космические пейзажи на Алтае, совершить настоящее путешествие во времени, посетив старообрядческую деревню в Бурятии, увидеть абсолютно уникальные памятники культуры Русского Севера в Карелии или Архангельской области, зарядиться удивительной энергией Байкала, любоваться цветением лотосовых полей в дельте Волги в Астраханской области", - сказала она.
"Я надеюсь, наш новый проект с Росконгрессом вдохновит туристов на путешествия по России, напомнив, что прекрасное – намного ближе, чем кажется", – прокомментировала запуск нового проекта Догузова.
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ТуризмТуризмЗарина ДогузоваФонд "Росконгресс"Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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