Ростуризм и Росконгресс запустили совместный онлайн-проект

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фонд Росконгресс в партнерстве с Федеральным агентством по туризму и АНО "Национальные приоритеты" организовал серию специальных материалов о туристических возможностях российских регионов, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
В рамках проекта предусматриваются тематические обзоры, презентации и интервью с участием официальных представителей республик, краев, областей и городов, местных блогеров и лидеров мнений, которые познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны.
В Ростуризме рассказали, что до конца лета 2020 года на электронных ресурсах Фонда Росконгресс выйдет более семи информационных циклов для туристов. Зрители увидят блоги, полезные статьи и рекомендации об отдыхе в разных уголках страны: на озере Байкал, в Республике Хакасия, Алтае, Краснодарском крае, в Калининграде, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Глава ведомства Зарина Догузова выразила сожаление, что россияне мало знают о своей стране, об уникальных уголках, природе, культуре, традициях и даже гастрономии, которая такая разная в каждом регионе.
"В России – весь мир возможностей для самого разного отдыха: можно открыть для себя новые моря, кроме курортов на Черноморском побережье – например, Балтику, космические пейзажи на Алтае, совершить настоящее путешествие во времени, посетив старообрядческую деревню в Бурятии, увидеть абсолютно уникальные памятники культуры Русского Севера в Карелии или Архангельской области, зарядиться удивительной энергией Байкала, любоваться цветением лотосовых полей в дельте Волги в Астраханской области", - сказала она.
"Я надеюсь, наш новый проект с Росконгрессом вдохновит туристов на путешествия по России, напомнив, что прекрасное – намного ближе, чем кажется", – прокомментировала запуск нового проекта Догузова.