Ростуризм и Росконгресс запустили совместный онлайн-проект

В рамках проекта предусматриваются тематические обзоры, презентации и интервью с участием официальных представителей республик, краев, областей и городов, местных блогеров и лидеров мнений, которые познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны.

В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин

В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин

"Я надеюсь, наш новый проект с Росконгрессом вдохновит туристов на путешествия по России, напомнив, что прекрасное – намного ближе, чем кажется", – прокомментировала запуск нового проекта Догузова.