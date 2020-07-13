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Турция поддержала Азербайджан из-за стычки на границе с Арменией
Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:43
минобороны азербайджана
минобороны армении
мевлют чавушоглу
баку
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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минобороны азербайджана, минобороны армении, мевлют чавушоглу, баку, азербайджан, армения, в мире

Турция поддержала Азербайджан из-за стычки на границе с Арменией

12:43 13.07.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет. В Минобороны Армении заявили, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы.
"То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
09:51
Азербайджан заявил об ударе по армянскому опорному пункту
17710743
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Минобороны АзербайджанаМинобороны АрменииМевлют ЧавушоглуБакуАзербайджанАрменияВ мире
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