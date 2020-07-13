"Норникель" вложил шесть миллиардов рублей в ликвидацию разлива топлива

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в ГМК "Норильский никель" профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на сумму 6 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

"Общие затраты на очистку были оценены примерно в 10 миллиардов рублей (около 150 миллионов долларов). Уже было потрачено 6 миллиардов рублей (по состоянию на начало июля 2020 года)", - говорится в презентации.

Дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности, как и было объявлено компанией ранее, оцениваются на 2020 год в размере 2,5 миллиарда рублей (около 36 миллионов долларов), на 2021 год - в 11 миллиардов рублей (160 миллионов долларов).

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.