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Глава МИД Азербайджана поговорил с российским послом в Минской группе
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию на границе с Арменией с послом России в Минской группе Игорем Поповым и личным представителем... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:06
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Глава МИД Азербайджана поговорил с российским послом в Минской группе

12:31 13.07.2020 (обновлено: 13:06 13.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архивное фото
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию на границе с Арменией с послом России в Минской группе Игорем Поповым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
"Тринадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров провел телефонные переговоры с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Российской Федерации Игорем Поповым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал стороны о предотвращении нападения вооруженных сил Армении и текущей ситуации в регионе, выразив серьезное недовольство и оценивая эту новую провокацию Армении как акт агрессии. По словам Мамедъярова, провокация была направлена на вовлечение третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт и отвлечение армянского общества от внутренних проблем", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет. В Минобороны Армении заявили, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы.
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РоссияМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииИгорь ПоповЭльмар МамедъяровАзербайджанАрменияВ мире
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