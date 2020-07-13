Турист не смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшийся отпуск

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Туристу не удалось отсудить у туроператора 320 тысяч рублей за аннулированную из-за пандемии коронавируса путевку, Туристу не удалось отсудить у туроператора 320 тысяч рублей за аннулированную из-за пандемии коронавируса путевку, сообщает Tourdom.

Путешественник из Ульяновска планировал отдохнуть в Чехии и Швейцарии с 28 марта по первое апреля. После того, как правительство приостановило международное сообщение, клиенту предложили перенести тур на будущий период. Но он отказался и подал на туроператора в суд, где потребовал с компании 320 тысяч рублей. Эта сумма втрое выше стоимости турпакета – 106 тысяч рублей.

Суд отказал потребителю, так как туроператор не мог предоставить свои услуги в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, действие которых не прекращено до сих пор.