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Турист не смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшийся отпуск
Туристу не удалось отсудить у туроператора 320 тысяч рублей за аннулированную из-за пандемии коронавируса путевку, сообщает Tourdom. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:01
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, ульяновск, чехия, турция

Турист не смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшийся отпуск

18:01 13.07.2020
1044
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на Прагу
Вид на Прагу
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Туристу не удалось отсудить у туроператора 320 тысяч рублей за аннулированную из-за пандемии коронавируса путевку, сообщает Tourdom.
Путешественник из Ульяновска планировал отдохнуть в Чехии и Швейцарии с 28 марта по первое апреля. После того, как правительство приостановило международное сообщение, клиенту предложили перенести тур на будущий период. Но он отказался и подал на туроператора в суд, где потребовал с компании 320 тысяч рублей. Эта сумма втрое выше стоимости турпакета – 106 тысяч рублей.
Суд отказал потребителю, так как туроператор не мог предоставить свои услуги в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, действие которых не прекращено до сих пор.
Ранее в подобных делах решение принималось в пользу потребителя. Так, в начале июля суд обязал туроператора выплатить клиенту полтора миллиона рублей за несостявшийся тур в Турцию. Запрошенная сумма в три раза превышала стоимость поездки.
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