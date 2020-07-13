https://ria.ru/20200713/1574267806.html
Турист не смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшийся отпуск
Туристу не удалось отсудить у туроператора 320 тысяч рублей за аннулированную из-за пандемии коронавируса путевку, сообщает Tourdom. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:01
2020-07-13T18:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, ульяновск, чехия, турция
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Туристу не удалось отсудить у туроператора 320 тысяч рублей за аннулированную из-за пандемии коронавируса путевку, сообщает
Tourdom.
Путешественник из Ульяновска планировал отдохнуть в Чехии и Швейцарии с 28 марта по первое апреля. После того, как правительство приостановило международное сообщение, клиенту предложили перенести тур на будущий период. Но он отказался и подал на туроператора в суд, где потребовал с компании 320 тысяч рублей. Эта сумма втрое выше стоимости турпакета – 106 тысяч рублей.
Суд отказал потребителю, так как туроператор не мог предоставить свои услуги в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, действие которых не прекращено до сих пор.
Ранее в подобных делах решение принималось в пользу потребителя. Так, в начале июля суд обязал туроператора выплатить клиенту полтора миллиона рублей за несостявшийся тур в Турцию. Запрошенная сумма в три раза превышала стоимость поездки.