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Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Жители Хабаровского края, голосовавшие на выборах главы региона против Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств в 2000-х годах, могли знать некоторые... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:37
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
юрий трутнев
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200713/1574267271.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574229416.html
Вообще-то, за поправки тоже далеко не все проголосовали. Это значит, что те, кто был против или не пришёл вообще, тоже о чём-то догадывались?
36
Трутень наводит тень на плетень. Против Шпрота тоже голосовали против вдвое больше они тоже догадались. Примчался как пожорник тушить народное недовольство.
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1400x0_80_0_0_08c85a24747b01452bf22c210b4d9428.jpg
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, юрий трутнев, хабаровский край, политика

Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором

12:20 13.07.2020 (обновлено: 12:37 13.07.2020)
4543
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Жители Хабаровского края, голосовавшие на выборах главы региона против Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств в 2000-х годах, могли знать некоторые факты его биографии, считает полпред президента РФ в Дальневсточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Фургала, который представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году, задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
12:13
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"Когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес со стороны правоохранителей. Но даже не это самое главное. Самое главное, что да, за Сергей Ивановича проголосовало достаточное количество человек. Но тем не менее совсем не все. И те, кто не голосовали, вполне могли делать это ровно потому, что знали какие-то факты из биографии", - сказал Трутнев.
"Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всё, поэтому информации, конечно, пошло намного больше", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, почему обвинения были предъявлены именно сейчас, через несколько лет после преступлений, в которых подозревают Фургала.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Города России. Хабаровск
Вчера, 09:51
Жители Хабаровска второй день митингуют в поддержку Фургала
47132246
Обсудить 9
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЮрий ТрутневХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Вообще-то, за поправки тоже далеко не все проголосовали. Это значит, что те, кто был против или не пришёл вообще, тоже о чём-то догадывались?
13 июля, 12:28
Василий П.
2720106
Трутень наводит тень на плетень. Против Шпрота тоже голосовали против вдвое больше они тоже догадались. Примчался как пожорник тушить народное недовольство.
13 июля, 12:55
Карпов Сергей
1101004
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