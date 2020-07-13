Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Жители Хабаровского края, голосовавшие на выборах главы региона против Жители Хабаровского края, голосовавшие на выборах главы региона против Сергея Фургала , обвиняемого в организации убийств в 2000-х годах, могли знать некоторые факты его биографии, считает полпред президента РФ в Дальневсточном федеральном округе Юрий Трутнев

Фургала, который представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году, задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

"Когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес со стороны правоохранителей. Но даже не это самое главное. Самое главное, что да, за Сергей Ивановича проголосовало достаточное количество человек. Но тем не менее совсем не все. И те, кто не голосовали, вполне могли делать это ровно потому, что знали какие-то факты из биографии", - сказал Трутнев.

"Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всё, поэтому информации, конечно, пошло намного больше", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, почему обвинения были предъявлены именно сейчас, через несколько лет после преступлений, в которых подозревают Фургала.