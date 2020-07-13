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Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Трутнев назвал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае не очень хорошей: количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1400x0_80_0_0_ef19888eb4018b9427f398b0a8be3601.jpg
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Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

12:17 13.07.2020 (обновлено: 12:50 13.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Трутнев назвал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае не очень хорошей: количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку.
"Ситуация по коронавирусу у вас действительно не очень хорошая, я бы даже жестче сказал. У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку. Дальний Восток вообще идет с некоторым смещением по сравнению с центральной частью Российской Федерации", - сказал Трутнев журналистам.
"Мы вчера говорили это на встрече с коллегами в правительстве. Мы смогли сдержать проникновение инфекции с Востока, с Китая, поэтому она пришла с Запада несколько позже, но в Хабаровском крае максимальное количество инфицированных и не очень хорошо с обеспечениям койко-местами", - отметил Трутнев.
Вице-премьер уточнил, что ограничения начинают сниматься по требованиям Роспотребнадзора. "Когда запас коечного фонда практически удвоен, когда занято не более 50% оборудованного коечного фонда. В Хабаровском крае этот показатель 76%. Худший на Дальнем Востоке и намного хуже чем тот, в рамках которого можно начинать снятие ограничений", - сказал вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДальний ВостокЮрий ТрутневХабаровский крайОбщество
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