Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

"Мы вчера говорили это на встрече с коллегами в правительстве. Мы смогли сдержать проникновение инфекции с Востока, с Китая, поэтому она пришла с Запада несколько позже, но в Хабаровском крае максимальное количество инфицированных и не очень хорошо с обеспечениям койко-местами", - отметил Трутнев.