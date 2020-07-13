Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Трутнев назвал ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае не очень хорошей: количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку.
"Ситуация по коронавирусу у вас действительно не очень хорошая, я бы даже жестче сказал. У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку. Дальний Восток вообще идет с некоторым смещением по сравнению с центральной частью Российской Федерации", - сказал Трутнев журналистам.
"Мы вчера говорили это на встрече с коллегами в правительстве. Мы смогли сдержать проникновение инфекции с Востока, с Китая, поэтому она пришла с Запада несколько позже, но в Хабаровском крае максимальное количество инфицированных и не очень хорошо с обеспечениям койко-местами", - отметил Трутнев.
Вице-премьер уточнил, что ограничения начинают сниматься по требованиям Роспотребнадзора. "Когда запас коечного фонда практически удвоен, когда занято не более 50% оборудованного коечного фонда. В Хабаровском крае этот показатель 76%. Худший на Дальнем Востоке и намного хуже чем тот, в рамках которого можно начинать снятие ограничений", - сказал вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.