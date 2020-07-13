"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске из-за сброса техводы в конце июня, несмотря на то, что это не нанесло значимого вреда экологии, сообщили в компании.
"Норникель" провел расследование, в ходе которого выявил два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию. Результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде и, в первую очередь, — реке Хараелах.
Отсутствие влияния на реку Норильская подтвердило рейдовое обследование, которое провели при участии специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (входит в структуру Росприроднадзора).
Тем не менее сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.
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"Норникель" назвал подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми.
"Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жесткие санкции в случае их обнаружения", — прокомментировал операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.
Кроме того, принято решение о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала — главного инженера: создано отдельное структурное подразделение, на которое возложили функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.
Компания разработала и приступила к реализации мер для недопущения подобных случаев в дальнейшем. В частности, речь идет о мероприятиях, направленных на стабилизацию водооборота и повышение технологической дисциплины эксплуатации гидротехнических сооружений хвостохранилищ.