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"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды
"Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске из-за сброса техводы в конце июня, несмотря на то, что это не нанесло значимого... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:33
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
экология
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РИА Новости
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норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экология

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды

12:52 13.07.2020 (обновлено: 13:33 13.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО "ГМК "Норильский никель"
Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО ГМК Норильский никель
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО "ГМК "Норильский никель". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске из-за сброса техводы в конце июня, несмотря на то, что это не нанесло значимого вреда экологии, сообщили в компании.
"Норникель" провел расследование, в ходе которого выявил два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию. Результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде и, в первую очередь, — реке Хараелах.
Отсутствие влияния на реку Норильская подтвердило рейдовое обследование, которое провели при участии специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (входит в структуру Росприроднадзора).
Тем не менее сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.
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"Норникель" назвал подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми.
"Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жесткие санкции в случае их обнаружения", — прокомментировал операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.
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Кроме того, принято решение о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала — главного инженера: создано отдельное структурное подразделение, на которое возложили функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.
Компания разработала и приступила к реализации мер для недопущения подобных случаев в дальнейшем. В частности, речь идет о мероприятиях, направленных на стабилизацию водооборота и повышение технологической дисциплины эксплуатации гидротехнических сооружений хвостохранилищ.
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