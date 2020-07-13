"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики в Норильске из-за сброса техводы в конце июня, несмотря на то, что это не нанесло значимого вреда экологии, сообщили в компании.

"Норникель" провел расследование, в ходе которого выявил два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию. Результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде и, в первую очередь, — реке Хараелах.

Отсутствие влияния на реку Норильская подтвердило рейдовое обследование, которое провели при участии специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (входит в структуру Росприроднадзора ).

Тем не менее сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

"Норникель" назвал подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми.

"Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жесткие санкции в случае их обнаружения", — прокомментировал операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

Кроме того, принято решение о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала — главного инженера: создано отдельное структурное подразделение, на которое возложили функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.