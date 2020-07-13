Губернатор Херсонской области намерен увеличить число военных в области

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Глава Херсонской областной государственной администрации Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что работает над увеличением числа военных на территории области.

"На посту главы обладминистрации я уделяю особое внимание усилению сил и средств вооруженных сил Украины на территории Херсонской области... Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих вооруженных сил Украины на территории нашей области. Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил", - заявил Гусев в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.

Он также сказал, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно "усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины" для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма. По его мнению, наличие границы с Крымом требует усиленного присутствия украинских военнослужащих.

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы российского государства, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.