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Губернатор Херсонской области намерен увеличить число военных в области
Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что работает над увеличением числа военных на территории области. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:16
алексей неижпапа
ситуация на украине
сергей наев
днепр (город)
херсонская область
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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алексей неижпапа, ситуация на украине, сергей наев, днепр (город), херсонская область , в мире

Губернатор Херсонской области намерен увеличить число военных в области

12:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что работает над увеличением числа военных на территории области.
Ранее главком военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя. Позднее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что слова Неижпапы преувеличены, он не располагает всей информацией.
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"На посту главы обладминистрации я уделяю особое внимание усилению сил и средств вооруженных сил Украины на территории Херсонской области... Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих вооруженных сил Украины на территории нашей области. Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил", - заявил Гусев в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.
Он также сказал, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно "усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины" для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма. По его мнению, наличие границы с Крымом требует усиленного присутствия украинских военнослужащих.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы российского государства, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
9 июля, 16:51
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
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