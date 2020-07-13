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Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:10
дальний восток
юрий трутнев
хабаровский край
общество
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В сети есть запись разговора Фургала с Трутневым незадолго до ареста, где Трутнев прямым текстом говорит, мол у тебя рейтинг выше чем у президента и это не порядок.
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А чего раньше молчал?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270178_0:0:2966:1668_1400x0_80_0_0_32b8c83cc641d07404bb2a2d161a75d9.jpg
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дальний восток, юрий трутнев, хабаровский край, общество

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

12:13 13.07.2020 (обновлено: 14:10 13.07.2020)
60969
© РИА Новости / Викентий БарковскийЗаместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
© РИА Новости / Викентий Барковский
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
"И у меня есть на это все основания", — подчеркнул он.
Сегодня полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке прибыл в Хабаровск. По его собственным словам, он хочет убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать и выполняет все необходимые функции. Трутнев встретился, в частности, с первым заместителем губернатора и его коллегами.
"Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", — сказал он.
Юрий Трутнев
12:20
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Трутнев напомнил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте среди российских регионов по инвестиционному климату, а сейчас опустился на 63-ю строчку. Кроме того, сообщил вице-премьер, ему поступает много обращений от инвесторов по поводу чиновников и невыполнения обязательств по контрактам.
"Я с ними разбираюсь. Вообще, для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто", — рассказал полпред.
Он также отметил неблагоприятную ситуацию с распространением коронавируса в регионе: в Хабаровском крае зафиксировано максимальное число заболевших по всему Дальнему Востоку.
Что касается задержания краевого губернатора Сергея Фургала, то, по мнению Трутнева, правоохранительные органы никогда бы не пошли на такое без "стопроцентного, железного обоснования".
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
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Арест губернатора Хабаровского края

Хабаровского губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля. На следующий день его доставили в столицу, где, по данным источника РИА Новости, допрашивали около шести часов.
По версии СК, он был членом преступной группировки, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области. Главе региона предъявили обвинение в организации убийств бизнесменов в 2000-х. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение.
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Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил Хабаровский край в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
Басманный суд арестовал обвиняемого до 9 сентября.
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2072455240543
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Дальний ВостокЮрий ТрутневХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
В сети есть запись разговора Фургала с Трутневым незадолго до ареста, где Трутнев прямым текстом говорит, мол у тебя рейтинг выше чем у президента и это не порядок.
13 июля, 12:57
Будущее Страны
227350055
А чего раньше молчал?
13 июля, 12:15
Арсений Новиков
90910017
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