Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск

"И у меня есть на это все основания", — подчеркнул он.

Сегодня полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке прибыл в Хабаровск . По его собственным словам, он хочет убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать и выполняет все необходимые функции. Трутнев встретился, в частности, с первым заместителем губернатора и его коллегами.

"Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", — сказал он.

Трутнев напомнил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте среди российских регионов по инвестиционному климату, а сейчас опустился на 63-ю строчку. Кроме того, сообщил вице-премьер, ему поступает много обращений от инвесторов по поводу чиновников и невыполнения обязательств по контрактам.

"Я с ними разбираюсь. Вообще, для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто", — рассказал полпред.

Он также отметил неблагоприятную ситуацию с распространением коронавируса в регионе: в Хабаровском крае зафиксировано максимальное число заболевших по всему Дальнему Востоку.

Что касается задержания краевого губернатора Сергея Фургала, то, по мнению Трутнева, правоохранительные органы никогда бы не пошли на такое без "стопроцентного, железного обоснования".

Арест губернатора Хабаровского края

Хабаровского губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля. На следующий день его доставили в столицу, где, по данным источника РИА Новости, допрашивали около шести часов.

По версии СК, он был членом преступной группировки, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области. Главе региона предъявили обвинение в организации убийств бизнесменов в 2000-х. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение.

Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.

Фургал представляет ЛДПР и возглавил Хабаровский край в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский , пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.