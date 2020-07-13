Глава Приамурья наградил студентку за спасение тонущего мужчины

Студентка Амурского госуниверситета, которая планирует получить диплом бакалавра, окончить магистратуру по специальности "Ракетные комплексы и космонавтика" и связать свою жизнь с космодромом Восточный, прошлым летом работала продавцом мороженного в парке "Дружба".

"... Оказалось, что на середине водоема взрослый мужчина - один из рыбаков. Сперва показалось, что он в нетрезвом состоянии и решил искупаться. Однако он звал на помощь, и голова периодически уходила под воду... Я подбежала к берегу и поплыла в его сторону. Навыков спасения утопающих не было, схватила за что увидела - за руку, и потянула на берег", - цитирует слова студентки правительство области.