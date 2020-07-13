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Глава Приамурья наградил студентку за спасение тонущего мужчины
Губернатор Амурской области вручил нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение утопающего 20-летней студентке Алене Комаровой, девушка прошлым летом спасла... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:08
василий орлов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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василий орлов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, общество

Глава Приамурья наградил студентку за спасение тонущего мужчины

12:08 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области вручил нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение утопающего 20-летней студентке Алене Комаровой, девушка прошлым летом спасла тонущего мужчину, который пришел порыбачить на пруд в благовещенском парке "Дружба", сообщает правительство Приамурья.
Студентка Амурского госуниверситета, которая планирует получить диплом бакалавра, окончить магистратуру по специальности "Ракетные комплексы и космонавтика" и связать свою жизнь с космодромом Восточный, прошлым летом работала продавцом мороженного в парке "Дружба".
Сотрудники МЧС
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В парке часто собираются рыбаки, в тот летний день, как вспоминает Алена, все началось спонтанно.
"... Оказалось, что на середине водоема взрослый мужчина - один из рыбаков. Сперва показалось, что он в нетрезвом состоянии и решил искупаться. Однако он звал на помощь, и голова периодически уходила под воду... Я подбежала к берегу и поплыла в его сторону. Навыков спасения утопающих не было, схватила за что увидела - за руку, и потянула на берег", - цитирует слова студентки правительство области.
Приехавший отряд МЧС оказал рыбаку первую помощь, мужчину доставили в больницу, а Алена переоделась в сухую одежду, которую ей принесла подруга, и продолжила работать.
"Позвольте вручить вам этот знак "Горячее сердце" за неравнодушие, за смелость, за то, что вы в такой сложный момент нашли в себе силы, мужество оказать помощь утопающему человеку. Есть люди, которые вызывают восхищение, вы относитесь к такой категории. Спасибо вам", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Проект "Горячее сердце" реализуется в России с ноября 2013 года, его цель отметить неравнодушных людей до 23 лет, бескорыстно пришедшим на помощь другим или преодолевшим трудные ситуации в жизни.
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Василий ОрловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьОбщество
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