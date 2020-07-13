В Петербурге подтвердили еще 23 случая смерти пациентов с COVID-19

"Тринадцатого июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 23 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – 10 мужчин от 51 до 81 года, 13 женщин от 44 до 92 лет. Пациенты скончались в мае - июне 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.