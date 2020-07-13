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В Петербурге подтвердили еще 23 случая смерти пациентов с COVID-19
Смерть от коронавирусной инфекции еще 23 пациентов, в числе которых 10 мужчин и 13 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:06
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353
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В Петербурге подтвердили еще 23 случая смерти пациентов с COVID-19

12:06 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Смерть от коронавирусной инфекции еще 23 пациентов, в числе которых 10 мужчин и 13 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Тринадцатого июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 23 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – 10 мужчин от 51 до 81 года, 13 женщин от 44 до 92 лет. Пациенты скончались в мае - июне 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания - кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гепатит, а также онкологическое заболевание.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 291 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 27861 случай заражения COVID-19. Выздоровели 21385 человек. Умерли 1626 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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