https://ria.ru/20200713/1574266654.html
Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо благодарности сербскому коллеге Александру Вулину за участие сербской военной делегации в параде Победы в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:04
2020-07-13T12:04
75 лет великой победы
александр вулин
александр вучич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вулин, александр вучич, сергей шойгу, москва, сербия, в мире