Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за участие в параде Победы

"Почитая бессмертный подвиг отцов и дедов, в едином строю, плечом к плечу, как и 75 лет назад, прошли представители стран-победителей фашизма, которые показали преемственность поколений, близкую связь братских народов, которые внесли большой вклад в общую Победу", - приводит обращение Шойгу МО Сербии.