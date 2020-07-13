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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200713/1574266654.html
Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо благодарности сербскому коллеге Александру Вулину за участие сербской военной делегации в параде Победы в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:04
75 лет великой победы
александр вулин
александр вучич
сергей шойгу
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сербия
в мире
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РИА Новости
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353
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александр вулин, александр вучич, сергей шойгу, москва, сербия, в мире

Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за участие в параде Победы

12:04 13.07.2020
41
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июл – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо благодарности сербскому коллеге Александру Вулину за участие сербской военной делегации в параде Победы в Москве.
Президент Сербии Александр Вучич во главе сербской делегации присутствовал на параде Победы 24 июня в Москве. Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев, которые прошли торжественным маршем по Красной площади.
"Почитая бессмертный подвиг отцов и дедов, в едином строю, плечом к плечу, как и 75 лет назад, прошли представители стран-победителей фашизма, которые показали преемственность поколений, близкую связь братских народов, которые внесли большой вклад в общую Победу", - приводит обращение Шойгу МО Сербии.
Российский министр обороны также пожелал Вулину здоровья и благополучия и отметил его личное присутствие на параде Победы.
Президент РФ Владимир Путин
8 июля, 15:4775 лет Великой Победы
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за направление делегации на парад Победы
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75 лет Великой ПобедыАлександр ВулинАлександр ВучичСергей ШойгуМоскваСербияВ мире
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