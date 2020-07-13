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В Воркуте может появиться арктический медицинский кластер
Арктический медицинский кластер может появиться в Воркуте, чтобы сделать Северный морской путь более комфортным и безопасным, сообщает пресс-служба аппарата... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
республика коми
арктика
юрий трутнев
воркута
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республика коми, арктика, юрий трутнев, воркута

В Воркуте может появиться арктический медицинский кластер

12:03 13.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВоркута
Воркута
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Воркута. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Арктический медицинский кластер может появиться в Воркуте, чтобы сделать Северный морской путь более комфортным и безопасным, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Трутнев в понедельник провел совещание по вопросу дальнейшего развития моногородов Воркута и Инта Республики Коми.
"Нужно, чтобы Северный морской путь был комфортным, защищенным и безопасным. В такую концепцию медицинский кластер хорошо вписывается. Но предполагается, что он будет находиться на значительном расстоянии от места прохождения судов, поэтому нужно дополнительное время для проработки проекта", - сказал Трутнев.
С инициативой создания в Воркуте арктического медицинского кластера выступил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба, и она была поддержана Минздравом России и ФМБА России.
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"Целью создания арктического медицинского кластера является медицинское сопровождение отраслей, участвующих в программах развития Северного морского пути, программах освоения Арктики, в том числе по созданию ресурсодобывающих производств (развитие добычи углеводородов и иных полезных ископаемых), для геологоразведочных проектов", - сообщает пресс-служба.
Для запуска кластера в Воркуте планируется построить инновационный центр оказания специализированной медицинской помощи, открыть структурное подразделение Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
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Республика КомиАрктикаЮрий ТрутневВоркута
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