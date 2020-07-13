В Воркуте может появиться арктический медицинский кластер

"Нужно, чтобы Северный морской путь был комфортным, защищенным и безопасным. В такую концепцию медицинский кластер хорошо вписывается. Но предполагается, что он будет находиться на значительном расстоянии от места прохождения судов, поэтому нужно дополнительное время для проработки проекта", - сказал Трутнев.