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Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:25
юрий трутнев
хабаровск
политика
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https://ria.ru/20200711/1574209177.html
Может стоит, для начала, показать кадры с улиц города? Наши т.н ' независимые' федеральные СМИ воды в рот набрали? А люди пусть сами делают выводы, кто, куда и зачем приехал.
38
Они до сих пор думают, что получится силой навязать региону своего Губернатора. Не хотят слышать народ, это большая ошибка. К хорошему такой подход не приведёт, все все поняли.
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хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
юрий трутнев, хабаровск, политика

Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск

12:02 13.07.2020 (обновлено: 16:25 13.07.2020)
11383
© РИА Новости / Викентий БарковскийЗаместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
© РИА Новости / Викентий Барковский
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать и выполняются все необходимые для людей функции власти.
"Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег", - сказал Трутнев журналистам.
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"Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", - отметил вице-премьер.
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Обсудить 15
Юрий ТрутневХабаровскПолитика
Популярные комментарии
Может стоит, для начала, показать кадры с улиц города? Наши т.н ' независимые' федеральные СМИ воды в рот набрали? А люди пусть сами делают выводы, кто, куда и зачем приехал.
13 июля, 12:25
Vladimir Mabi
3300005
Они до сих пор думают, что получится силой навязать региону своего Губернатора. Не хотят слышать народ, это большая ошибка. К хорошему такой подход не приведёт, все все поняли.
13 июля, 13:10
artjom kolesov
800004
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