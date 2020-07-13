https://ria.ru/20200713/1574266402.html
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:02
2020-07-13T16:25
юрий трутнев
хабаровск
политика
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https://ria.ru/20200711/1574209177.html
Vladimir Mabi
Может стоит, для начала, показать кадры с улиц города? Наши т.н ' независимые' федеральные СМИ воды в рот набрали? А люди пусть сами делают выводы, кто, куда и зачем приехал.
38
artjom kolesov
Они до сих пор думают, что получится силой навязать региону своего Губернатора. Не хотят слышать народ, это большая ошибка. К хорошему такой подход не приведёт, все все поняли.
12
15
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574270468_0:104:3119:1858_1400x0_80_0_0_b168779bec75cec2e6839a5bd17da20c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий трутнев, хабаровск, политика