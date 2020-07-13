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Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего
Борьба с возгоранием на американском универсальном десантном корабле будет сложной, но решаемой задачей, обычно в подобных случаях используется хладон, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:05
владимир валуев (адмирал)
балтийский флот вмф россии
сан-диего
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир валуев (адмирал), балтийский флот вмф россии, сан-диего, в мире

Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего

11:53 13.07.2020 (обновлено: 12:05 13.07.2020)
3039
© AP Photo / Denis PoroyПожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
© AP Photo / Denis Poroy
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Борьба с возгоранием на американском универсальном десантном корабле будет сложной, но решаемой задачей, обычно в подобных случаях используется хладон, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.
Возгорание на десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на тот момент были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц. По данным командования Тихоокеанского флота США, на борту - более 3700 тонн топлива. Источник в Пентагоне сообщил CNN, что пожар, по предварительным данным, начался на "колодезной палубе", которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров.
Пожар на десантном корабле в США
© REUTERS / Bing Guan

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / Bing Guan

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

Люди фотографируются на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

Матросы на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) надевают противопожарное оборудование для тушения пожара
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

Мужчина играет в гольф на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© REUTERS / Bing Guan

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© AP Photo / Denis Poroy

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
"Возгорание в отсеке, где находятся средства для высадки, - это опасная, но решаемая задача… После пожара потребуется заводской ремонт и большие средства", - сказал Валуев.
Он рассказал, что обычно при пожарах на кораблях в помещение, где возникло возгорание, запускается газ хладон (или его аналог, используемый в вооруженных силах других стран). Чтобы понять, как подать газ в нужный отсек, могут потребоваться консультации ведущих инженеров и конструкторов, спроектировавших корабль.
Кадры горящего корабля ВМС США в порту Сан-Диего
09:05
Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего
После того, как возгорание устранено, производится выдержка, то есть пожарные ждут, когда температура конструкций корабля спадет. Затем запускается разведывательная группа в термостойких костюмах, которая осматривает помещение и ликвидирует очаги возгорания или тления, если такие остаются. Когда горение полностью ликвидировано, отсек вентилируется и моется, чтобы специалисты могли оценить ущерб.
Адмирал уточнил, что если возгорание действительно произошло в десантном отсеке, то тушение могли осложнить средства доставки десанта – небольшие катера, которые остались там, и на их борту также есть топливо и горюче-смазочные материалы. Главное сейчас, по словам Валуева, не допустить, чтобы горение перекинулось на основной запас топлива корабля, так как это приведет к объемному пожару.
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Владимир Валуев (адмирал)Балтийский флот ВМФ РоссииСан-ДиегоВ мире
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