Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего

© AP Photo / Denis Poroy Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Борьба с возгоранием на американском универсальном десантном корабле будет сложной, но решаемой задачей, обычно в подобных случаях используется хладон, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Борьба с возгоранием на американском универсальном десантном корабле будет сложной, но решаемой задачей, обычно в подобных случаях используется хладон, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев

Возгорание на десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на тот момент были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц. По данным командования Тихоокеанского флота США , на борту - более 3700 тонн топлива. Источник в Пентагоне сообщил CNN, что пожар, по предварительным данным, начался на "колодезной палубе", которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров.

"Возгорание в отсеке, где находятся средства для высадки, - это опасная, но решаемая задача… После пожара потребуется заводской ремонт и большие средства", - сказал Валуев.

Он рассказал, что обычно при пожарах на кораблях в помещение, где возникло возгорание, запускается газ хладон (или его аналог, используемый в вооруженных силах других стран). Чтобы понять, как подать газ в нужный отсек, могут потребоваться консультации ведущих инженеров и конструкторов, спроектировавших корабль.

После того, как возгорание устранено, производится выдержка, то есть пожарные ждут, когда температура конструкций корабля спадет. Затем запускается разведывательная группа в термостойких костюмах, которая осматривает помещение и ликвидирует очаги возгорания или тления, если такие остаются. Когда горение полностью ликвидировано, отсек вентилируется и моется, чтобы специалисты могли оценить ущерб.