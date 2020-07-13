Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574265437.html
Вице-премьер Трутнев приехал в Хабаровск
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сейчас работает в Хабаровске, сообщил РИА Новости помощник вице-премьера Тимур Чернышев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:55
дальний восток
юрий трутнев
хабаровск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_a1a64a871e3aa53789872d4afb2b4072.jpg
https://ria.ru/20200713/1574254040.html
1
дальний восток
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_a1a64a871e3aa53789872d4afb2b4072.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_81e8bc7909ad18462eb623c8e120e456.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_a61ad24d47788107760152d626d7a33c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, юрий трутнев, хабаровск, политика

Вице-премьер Трутнев приехал в Хабаровск

11:52 13.07.2020 (обновлено: 11:55 13.07.2020)
996
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сейчас работает в Хабаровске, сообщил РИА Новости помощник вице-премьера Тимур Чернышев.
"Юрий Трутнев работает в Хабаровске. Запланирована работа по всему Дальнему Востоку, следующий регион - Камчатка", - сказал Чернышев.
Виды Хабаровска
08:20
Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
14010215
Обсудить 1
Дальний ВостокЮрий ТрутневХабаровскПолитика
Рекомендуем
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Машина скорой помощи
В Свердловской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Правительство разработает новый нацпроект в сфере туризма
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов рассказал Путину о попытках повысить производительность труда
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Смерч в станице Голубицкая, Краснодарский край
В МЧС предупредили о смерчах на Кубани
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
В борьбе с COVID-19 нужны конкретные ориентиры, заявил Путин
Американские морские пехотинцы во время учений
Число заболевших COVID-19 на американских базах в Японии достигло 98
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
Лента новостейМолния