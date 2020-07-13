https://ria.ru/20200713/1574265437.html
Вице-премьер Трутнев приехал в Хабаровск
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сейчас работает в Хабаровске, сообщил РИА Новости помощник вице-премьера Тимур Чернышев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:52
2020-07-13T11:55
дальний восток
юрий трутнев
хабаровск
политика
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https://ria.ru/20200713/1574254040.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152846/12/1528461266_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_a1a64a871e3aa53789872d4afb2b4072.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, юрий трутнев, хабаровск, политика