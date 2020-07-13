https://ria.ru/20200713/1574264241.html
Ученые придумали, как улучшить батареи смартфонов
Российские и немецкие ученые предложили альтернативу литий-ионным аккумуляторам смартфонов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:40
2020-07-13T14:19
университетская наука
навигатор абитуриента
риа наука
открытия - риа наука
российская академия наук
мисис
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, открытия - риа наука, российская академия наук, мисис
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Российские и немецкие ученые предложили альтернативу литий-ионным аккумуляторам смартфонов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Nano Energy
.
Литий-ионные аккумуляторы нашли широкое применение в разных областях — от мобильных телефонов и ноутбуков до транспорта и космической техники. В 2019-м их изобретателям присудили Нобелевскую премию по химии. В настоящее время пока не существует близкой по эффективности альтернативы литий-ионным батареям.
Однако литий — дорогостоящий щелочной металл, а его запасы в природе ограниченны, поэтому ученые ищут способы заменить литий в качестве основы для аккумуляторов другим веществом.
Сотрудники Национального исследовательского технологического университета "МИСиС
", Института биохимической физики РАН
и германского Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф предположили, что в гаджетах можно использовать натрий, "упакованный" особым способом.
Авторы нынешней работы установили, что если атомы натрия в батарее "уложить" один над другим, то такое устройство покажет высокую энергоемкость. Главную роль в этой технологии играет способ укладки — два слоя натрия размещаются между двумя слоями графена, как в сэндвиче.
Следующий шаг научной группы — создание экспериментального образца и изучение его в лабораторных условиях. Этим займется зарубежная часть команды из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф.
"В случае успеха можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, которые будут сопоставимы по емкости с литий-ионными или даже будут превосходить их, стоя при этом в разы дешевле", — отмечается в сообщении пресс-службы "МИСиС".