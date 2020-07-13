Зеленский первым поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

Ранее в понедельник глава Госизбиркома Польши Сильвестр Марчиняк сообщил, что Анджей Дуда лидирует на выборах президента страны по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий.

"Искренне поздравляю президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!" - написал Зеленский в Twitter через час после объявления итогов.