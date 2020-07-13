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Зеленский первым поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши
Украинский президент Владимир Зеленский первым из иностранных лидеров поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил его посетить с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:31
анджей дуда
владимир зеленский
польша
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анджей дуда, владимир зеленский, польша, украина, в мире

Зеленский первым поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

11:31 13.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский первым из иностранных лидеров поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил его посетить с визитом Украину.
Ранее в понедельник глава Госизбиркома Польши Сильвестр Марчиняк сообщил, что Анджей Дуда лидирует на выборах президента страны по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий.
"Искренне поздравляю президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!" - написал Зеленский в Twitter через час после объявления итогов.
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