Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении раз в 15-20 минут

"Азербайджанская сторона проводит обстрелы из артиллерийского вооружения различного калибра каждые 15-20 минут. Пауза была с 03.30 до 05.30 (02.30-04.30 мск). Активность подавляется снайперским огнем, в результате чего у противника есть существенные потери", - сказал министр. Он добавил, что оперативная ситуация на границе контролируется армянскими войсками.