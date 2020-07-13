Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении раз в 15-20 минут

ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства, что азербайджанская сторона обстреливает армянские позиции с периодичностью в 15-20 минут.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет. В Минобороны Армении заявили, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы.
"Азербайджанская сторона проводит обстрелы из артиллерийского вооружения различного калибра каждые 15-20 минут. Пауза была с 03.30 до 05.30 (02.30-04.30 мск). Активность подавляется снайперским огнем, в результате чего у противника есть существенные потери", - сказал министр. Он добавил, что оперативная ситуация на границе контролируется армянскими войсками.
В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что "в настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем" ВС страны, и войска "принимаются решительные меры против врага".