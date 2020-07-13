https://ria.ru/20200713/1574263022.html
В Южной Корее число заразившихся коронавирусом достигло 13 479
Южная Корея зарегистрировала 62 новых случая COVID-19 за сутки, большинство из них завезены из-за границы, общее число инфицированных выросло до 13 479,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:21
2020-07-13T11:21
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СЕУЛ, 13 июл - РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 62 новых случая COVID-19
за сутки, большинство из них завезены из-за границы, общее число инфицированных выросло до 13 479, выздоровели уже 12 204 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня - 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 30-70 человек.
По данным KCDC, 19 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 43 завезены из-за границы. Одиннадцать случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо
, еще 13 в Сеуле
, остальные по всей стране, 18 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 26 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 204, что составляет 90,5%. Число жертв достигло уже 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,4 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1872 случая завезли из-за границы, из них 70,8% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в целом 851 зараженного.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.