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https://ria.ru/20200713/1574262395.html
Голикова рассказала о поддержке школ
Ряд дополнительных мероприятий проекта по помощи школам, у которых есть трудности с предметной и методической подготовкой, будет запущен в 2020 году, это... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, образование - общество, общество

Голикова рассказала о поддержке школ

11:09 13.07.2020 (обновлено: 11:10 13.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ряд дополнительных мероприятий проекта по помощи школам, у которых есть трудности с предметной и методической подготовкой, будет запущен в 2020 году, это особенно важно из-за дистанционного обучения на самоизоляции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта 500+, который в свою очередь направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем", - сказала Голикова на совещании по национальным проектам.
Голикова отметила, что сейчас важно помочь и педагогам, и ученикам максимально комфортно с 1 сентября войти в учебный процесс. Вице-премьер также отметила, что ситуация с коронавирусом показала значимость электронного обучения в дистанционном формате. Эту составляющую нацпроекта "Образование" планируется усилить.
В частности, с осени этого года буде проведен эксперимент и апробирована единая цифровая образовательная среда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент России Владимир Путин
11 июня, 19:17
Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбразование - ОбществоОбщество
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