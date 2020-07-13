Голикова рассказала о поддержке школ

"С этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта 500+, который в свою очередь направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем", - сказала Голикова на совещании по национальным проектам.