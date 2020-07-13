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После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов
Въезд в Шри-Ланку после возобновления международного туризма будет возможен только по электронной визе стоимостью сто долларов, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:31
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шри-ланка

После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов

11:31 13.07.2020
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© Depositphotos / kamchatkaСлоны на Шри-Ланке
Слоны на Шри-Ланке
© Depositphotos / kamchatka
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Въезд в Шри-Ланку после возобновления международного туризма будет возможен только по электронной визе стоимостью сто долларов, сообщает АТОР.
По данным туроператоров, островное государство готовится возобновить международное авиасообщение с 1 августа. Но сейчас морские и воздушные границы закрыты, официальной информации по срокам их открытия нет.
Когда они откроются, въезд будет возможен только по электронным визам (ETA), которые оформляются онлайн. Как пояснила Чатурика Перера, второй секретарь посольства Шри-Ланки в России по торгово-экономическим вопросам, в текущих условиях власти страны считают такой онлайн-формат наиболее приемлемым, поскольку идет разработка информационной системы, которая свяжет иммиграционную службу и отельеров. Она позволит оперативно отследить местонахождение туриста, действие его визы.
Стоимость электронного документа составит 100 долларов. По словам Чатурики Перера, такая сумма визового сбора связана с расходами, которые несет правительство страны в связи с новыми протоколами безопасности и тестированием иностранных гостей на коронавирус.
Для перезапуска международного туризма власти Шри-Ланки разработали комплекс мер по обеспечению гигиенической безопасности. Так, по прилете в аэропорту всех прибывающих ждет бесконтактная термометрия (при температуре от 37,4 прибывших попросят пройти в медпункт для проверки состояния здоровья). Каждый прибывающий пассажир должен представить на паспортном контроле заполненную форму медицинской декларации (HDF), справку об отсутствии коронавируса, страховку, информацию о путешествии/пребывании и обратный билет.
После завершения иммиграционных процедур туристы должны пройти обязательный ПЦР-тест. Иностранные гости могут въезжать в страну не менее чем на пять дней и проживать только в объектах размещения, где внедрены "антивирусные" протоколы.
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Возможно, при улучшении эпидемиологической ситуации и отмене обязательного тестирования туристов размер визового сбора за ETA будет понижен.
Как подчеркнула Перера, на Шри-Ланке ценят российских туристов. В 2019 году турпоток из РФ вырос на 34 процента. В стране побывало более 86 тысяч россиян. По словам дипломата, как только ланкийские границы откроются, наших туристов будут рады видеть среди первых иностранных гостей, прибывших в страну.
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